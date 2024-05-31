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Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot

Київ • УНН

 • 21723 перегляди

Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot і надасть додаткову військову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро.

Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткові 500 мільйонів євро. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок , яку зацитувало МЗС ФРН, передає УНН

Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс " Patriot" та додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість

- йдеться у заяві МЗС

Доповнення 

30 травня міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Німецький посадовець оголосив про новий пакет підтримки для України на 500 мільйонів євро. 

Нагадаємо 

У квітні у міністерстві оборони Німеччини заявили про передачу Україні ще однієї системи Patriot. Вона надійде в Україну не раніше кінця червня.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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