Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot
Київ • УНН
Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot і надасть додаткову військову допомогу в розмірі 500 мільйонів євро.
Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot та додаткові 500 мільйонів євро. Про це повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок , яку зацитувало МЗС ФРН, передає УНН.
Посилення протиповітряної оборони України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс " Patriot" та додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість
Доповнення
30 травня міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до України й разом з українським колегою Рустемом Умєровим відвідав Одесу. Німецький посадовець оголосив про новий пакет підтримки для України на 500 мільйонів євро.
Нагадаємо
У квітні у міністерстві оборони Німеччини заявили про передачу Україні ще однієї системи Patriot. Вона надійде в Україну не раніше кінця червня.