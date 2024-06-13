В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

В США много времени уделяют тому, чтобы призвать других предоставлять дополнительные ПВО Украине, не только Patriot, это могут быть NASAMS и подобные. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга, и добавил, что у него нет сегодня каких-то объявлений о Patriot, передает корреспондент УНН.

Относительно Patriot. Противовоздушная оборона является моим приоритетом уже месяцы и мы каждый раз подчеркиваем, что нужно предоставлять дополнительные системы ПВО Украине, но не только это. Я, президент Байден, Джейк Салливан, Блинкен много времени уделяем тому, чтобы призвать других предоставлять дополнительные возможности, не только Patriot - это NASAMS, другие возможности, которые нужны Украине. И также перехватчики, чтобы укрепить эти платформы - сказал Остин.

Он сказал, что у него нет сегодня каких-то объявлений о Patriot.

"Но мы постоянно сотрудничаем с нашими украинскими партнерами и сделаем все, что можем для того, чтобы предоставить им возможности, которые им нужны как можно скорее", - заявил Остин.

Дополнение

AP сообщало со ссылкой на источники, что США отправят Украине еще одну ракетную систему Patriot.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера комментируя информацию СМИ о решении США передать еще один Patriot из Польши в Украину, заявил, что перемещение всей батареи Patriot в Украину является опасным.