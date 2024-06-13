Голова Бюро нацбезпеки Польщі: переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним
Київ • УНН
Переміщення всієї батареї Patriot до України є дуже небезпечним, заявив голова Бюро національної безпеки Польщі, оскільки Польща має вирішальне значення для забезпечення безпеки і стримування на східному фланзі НАТО.
Переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним, заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра. Так він прокоментував інформацію ЗМІ про рішення США передати ще один Patriot з Польщі в Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу польського президента.
Я попросив про зустріч із моїм колегою Джейком Салліваном, щоб обговорити це питання, тому що ця інформація викликає занепокоєння
Він зазначив, що Польща є "країною, через яку проходить велика частина військової допомоги; країною, повітряний простір якої за останні два роки тричі порушувався крилатими ракетами.Це коштувало життя двом громадянам; ми - країна, яка має вирішальне значення для забезпечення не тільки України, а й усієї системи стримування і підготовки до можливої оборони на східному фланзі", - вказав голова Бюро нацбезпеки.
Сєвєра нагадав, що "військове розгортання починається, перш за все, із захисту власного угруповання, тобто з протиповітряної оборони". Він додав, що необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.
"Кожна батарея, пускова установка Patriot на території республіки підвищує безпеку", - зазначив глава Бюро.
Він наголосив, що "батареї Patriot можуть бути розділені або передислоковані в деяких конфігураціях". Також наголосив, що передислокація всієї батареї Patriot "дуже небезпечна".
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