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Голова Бюро нацбезпеки Польщі: переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним

Голова Бюро нацбезпеки Польщі: переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним

Київ • УНН

 • 33346 перегляди

Переміщення всієї батареї Patriot до України є дуже небезпечним, заявив голова Бюро національної безпеки Польщі, оскільки Польща має вирішальне значення для забезпечення безпеки і стримування на східному фланзі НАТО.

 Переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним, заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра. Так він прокоментував інформацію ЗМІ про рішення США передати ще один Patriot з Польщі в Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу польського президента. 

Я попросив про зустріч із моїм колегою Джейком Салліваном, щоб обговорити це питання, тому що ця інформація викликає занепокоєння

- заявив Яцек Сєвєра. 

Він зазначив, що Польща є "країною, через яку проходить велика частина військової допомоги; країною, повітряний простір якої за останні два роки тричі порушувався крилатими ракетами.Це коштувало життя двом громадянам; ми - країна, яка має вирішальне значення для забезпечення не тільки України, а й усієї системи стримування і підготовки до можливої оборони на східному фланзі", - вказав голова Бюро нацбезпеки. 

Сєвєра нагадав, що "військове розгортання починається, перш за все, із захисту власного угруповання, тобто з протиповітряної оборони". Він додав, що необхідно захищати інфраструктуру та угруповання власних військ.

"Кожна батарея, пускова установка Patriot на території республіки підвищує безпеку",  - зазначив глава Бюро.   

Він наголосив, що "батареї Patriot можуть бути розділені або передислоковані в деяких конфігураціях". Також наголосив, що передислокація всієї батареї Patriot "дуже небезпечна".

США відправлять в Україну ще один ракетний комплекс Patriot - AP12.06.24, 02:35 • 51990 переглядiв

Тетяна Краєвська

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