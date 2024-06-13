Перемещение всей батареи Patriot в Украину является опасным, заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера. Так он прокомментировал информацию СМИ о решении США передать еще один Patriot из Польши в Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу польского президента.

Я попросил о встрече с моим коллегой Джейком Салливаном, чтобы обсудить этот вопрос, потому что эта информация вызывает беспокойство - заявил Яцек Севера.

Он отметил, что Польша является «страной, через которую проходит большая часть военной помощи; страной, воздушное пространство которой за последние два года трижды нарушалось крылатыми ракетами. Это стоило жизни двум гражданам; мы - страна, которая имеет решающее значение для обеспечения не только Украины, но и всей системы сдерживания и подготовки к возможной обороне на восточном фланге», - указал глава Бюро нацбезопасности.

Север напомнил, что «военное развертывание начинается, прежде всего, с защиты собственной группировки, то есть с противовоздушной обороны». Он добавил, что необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск.

«Каждая батарея, пусковая установка Patriot на территории республики повышает безопасность», - отметил глава Бюро.

Он подчеркнул, что «батареи Patriot могут быть разделены или передислоцированы в некоторых конфигурациях». Также подчеркнул, что передислокация всей батареи Patriot «очень опасна».

США отправят в Украину еще один ракетный комплекс Patriot - AP