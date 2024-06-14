Системи ППО, танки та HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
Німеччина надала Україні додаткову військову допомогу, зокрема 20 бойових машин піхоти Marder, 10 бронетранспортерів Leopard 1A5, боєприпаси, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM та SLS, 3 ракетні установки HIMARS, а також різноманітне інше обладнання та матеріали.
Німеччина оновила перелік переданої Україні військової допомоги. Згідно з оновленими списком Берлін передав ЗСУ ще декілька систем ППО, боєприпаси та бронетехніку. Про це пише УНН з посиланням на уряд Німеччини.
Деталі
Так, згідно з оновленими списком матеріально-технічної допомоги від Німеччини Україні надано:
- 20 БМП Marder (разом із боєприпасами і запчастинами зі складів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 120);
- 10 ОБТ Leopard 1A5 (за спільним із Данією проєктом) (сумарно: 50);
- боєприпаси для ОБТ Leopard 1;
- боєприпаси для БМП Marder;
- 1 система ППО IRIS-T SLM (сумарно: 4);
- 1 система ППО IRIS-T SLS (сумарно: 2);
- 3 РСЗВ HIMARS;
- 21,000 боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 111,000);
- 21,000 боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 111,000);
- 128 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм (сумарно: 21,000);
- 4 системи датчиків та глушилок проти дронів (сумарно: 88);
- 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами (сумарно: 21);
- 2 БРЕМ DACHS (сумарно: 11);
- 4 машини розмінування WISENT 1 із запасними частинами (сумарно: 42);
- матеріальні засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів (з запасів Бундесверу та промисловості);
- 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS (Airborne Missile Protection System) (сумарно: 8);
- 100 приладів нічного бачення (сумарно: 600);
- IT-спорядження;
- 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS (Airborne Missile Protection System) (сумарно: 8);
- 100 приладів нічного бачення (сумарно: 600);
- IT-спорядження;
- 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 62);
- 100 штурмових гвинтівок MK 556 (сумарно: 1625);
- 85 снайперських гвинтівок HLR 338 і 180,000 набоїв до них (сумарно: 230/240,000);
- 100 гвинтівок HAENEL CR 308 (сумарно: 331);
- 4 млн набоїв для стрілецької зброї (сумарно: 54,6 млн);
- рятувальні човни.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін закликав інших партнерів надавати додаткові ППО Україні, не лише Patriot, це можуть бути NASAMS тощо.