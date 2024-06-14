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Системи ППО, танки та HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Системи ППО, танки та HIMARS: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Київ • УНН

 • 105590 перегляди

Німеччина надала Україні додаткову військову допомогу, зокрема 20 бойових машин піхоти Marder, 10 бронетранспортерів Leopard 1A5, боєприпаси, системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM та SLS, 3 ракетні установки HIMARS, а також різноманітне інше обладнання та матеріали.

Німеччина оновила перелік переданої Україні військової допомоги. Згідно з оновленими списком Берлін передав ЗСУ ще декілька систем ППО, боєприпаси та бронетехніку. Про це пише УНН з посиланням на уряд Німеччини. 

Деталі 

Так, згідно з оновленими списком матеріально-технічної допомоги від Німеччини Україні надано:

  •  20 БМП Marder (разом із боєприпасами і запчастинами зі складів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 120);
  • 10 ОБТ Leopard 1A5 (за спільним із Данією проєктом) (сумарно: 50);
  •  боєприпаси для ОБТ Leopard 1;
  •  боєприпаси для БМП Marder;
  • 1 система ППО IRIS-T SLM (сумарно: 4);
  • 1 система ППО IRIS-T SLS (сумарно: 2);
  • 3 РСЗВ HIMARS;
  • 21,000 боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 111,000);
  • 21,000 боєприпасів калібру 155 мм (з запасів Бундесверу та промисловості) (сумарно: 111,000);
  • 128 димових/освітлювальних снарядів калібру 155 мм (сумарно: 21,000);
  • 4 системи датчиків та глушилок проти дронів (сумарно: 88);
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами (сумарно: 21);
  • 2 БРЕМ DACHS (сумарно: 11);
  • 4 машини розмінування WISENT 1 із запасними частинами (сумарно: 42);
  • матеріальні засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів (з запасів Бундесверу та промисловості);
  • 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS (Airborne Missile Protection System) (сумарно: 8);
  • 100 приладів нічного бачення (сумарно: 600);
  • IT-спорядження;
  • 3 системи захисту для гелікоптерів AMPS (Airborne Missile Protection System) (сумарно: 8);
  • 100 приладів нічного бачення (сумарно: 600);
  • IT-спорядження;
  • 16 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros (сумарно: 62);
  • 100 штурмових гвинтівок MK 556 (сумарно: 1625);
  • 85 снайперських гвинтівок HLR 338 і 180,000 набоїв до них (сумарно: 230/240,000);
  • 100 гвинтівок HAENEL CR 308 (сумарно: 331);
  • 4 млн набоїв для стрілецької зброї (сумарно: 54,6 млн);
  • рятувальні човни.

Нагадаємо

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав інших партнерів надавати додаткові ППО Україні, не лише Patriot, це можуть бути NASAMS тощо.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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bundesverБундесвер
lloid-ostinЛлойд Остін
leopard-1Леопард 1
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