Немецкая компании подарила Украине 100 беспилотников Trinity

Немецкий производитель беспилотников Quantum-Systems начал поставки Украине 100 беспилотников Trinity различных моделей. Они помогут ВСУ в разведывании местности и позиций врага. Об этом сообщает издание Deaidua, передает УНН.

Детали

Украина вводит еще один беспилотник. Немецкий производитель дронов Quantum-Systems начал поставки 100 дронов Trinity различных моделей по графику сказано в сообщении.

Отмечается, что о поставках беспилотников было объявлено в сентябре 2023 года. Quantum-Systems также поставляет в Украину сотни БПЛА Vector от имени правительства Германии.

По данным издания, украинские операторы уже завершили тренинг для подготовки инструкторов на Trinity в Украине.

Дополнение

Trinity имеет максимальное время полета - 90 мин, дальность полета: 5 - 7,5 км, размах крыльев - 2,394 м и максимальный взлетный вес - 5,75 кг. В частности, дроны Trinity подходят для оценки повреждений инфраструктуры, зданий, дорог или мостов после российских атак.

Сообщается, что благодаря модульной системе Trinity поднимается в воздух за несколько минут и выполняет автоматизированное тактическое картографирование и визуализацию местности. Только за один полет один беспилотник может покрыть территорию площадью 700 гектаров или линейный коридор длиной 90 километров.

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