200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
  •  137725 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
  •  128358 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
  •  145216 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  150058 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  137363 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  167128 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  183356 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167835 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Новости по теме

200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.

Война •   •  25033 просмотра
200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.

Война •   •  24780 просмотра
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"

Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.

Политика •   •  33884 просмотра
Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.

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В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА

"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.

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"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко

По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Российские войска совершили минометный обстрел по Сумской области, в результате чего произошло три взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.

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По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва

Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.

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Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения

По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.

Война •   •  23425 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых

Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.

Война •   •  24633 просмотра
Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы

Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет

Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.

Война •   •  22488 просмотра
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет