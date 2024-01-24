200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский
На Таврическом направлении за сутки было обезврежено или уничтожено 200 вражеских беспилотников, количество общих потерь оккупантов достигло 394 человека. Кроме того, уничтожено 54 единицы вооружения и военной техники, в частности танки, ББМ и артиллерийские системы врага.
ВМС ВСУ: россия держит в Черном море три ракетоносителя до 16 "Калибров"
ВМС ВС Украины заявили, что рф имеет три корабля-носителя, оснащенные до 16 крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море.
Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.
В Полтавской области во время вечерней атаки рф сбили еще три вражеских дрона - ОВА
Во время дроновой атаки российских войск на Полтавскую область Украины были сбиты еще три вражеских беспилотника, о чем сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин. Жертв и разрушений нет.
"Жирный крест на потенциале железной дороги из россии на 2024 год": в Гранитном удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов - Андрющенко
Удар в поселке Гранитное зафиксирован в район базирования инженерных подразделений оккупантов.
По Сумской области утром враг ударил из миномета: три взрыва
Российские войска совершили минометный обстрел по Сумской области, в результате чего произошло три взрыва, сообщает Сумская областная военная администрация.
Враг нанес 170 ударов по Запорожской области: атаковал 41 дроном, есть разрушения
Российские войска атаковали 25 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 170 обстрелов, но обошлось без жертв. Атаки включали 41 удар с беспилотников и привели к разрушению жилых домов и инфраструктуры.
По Херсонской области россияне выпустили 524 снаряда: четверо погибших и 6 раненых
Российские войска 101 раз атаковали Херсонскую область за сутки, в результате чего 4 человека погибли и 6 получили ранения, сообщил председатель Херсонской областной военной администрации. Российские военные обстреляли жилые кварталы, детский сад и завод в Бериславе.
Вечерняя атака рф на Харьков: пострадавших уже 9, четверо из них - госпитализированы
В результате третьего за минувшие сутки обстрела Харькова российскими войсками девять человек, в том числе ребенок, получили ранения, четверо были госпитализированы. За сутки было обстреляно более двадцати населенных пунктов Харьковской области.
Армия рф попала по жилым домам в Николаевской области, пострадавших нет
Российские войска атаковали две громады Николаевской области Украины, нанеся материальный ущерб, но обошлось без жертв, сообщил Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации.