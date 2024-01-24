200 вражеских беспилотников "минуснули" за сутки на Таврическом направлении - Тарнавский

На Таврическом направлении за минувшие сутки нейтрализовали или уничтожили 200 вражеских беспилотников, сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 200 различных вражеских БпЛА. Враг нанес 39 авиационных ударов, провел 36 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов - написал Тарнавский в Telegram.

По его словам, общие потери оккупантов за сутки на этом направлении составили 394 человека. Общие потери врага в вооружении и военной технике, не считая БпЛА, за прошедшие сутки составили 54 единицы. В частности, 5 танков, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 16 автомобилей и 2 единицы специальной техники, добавил он.

Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника, сообщил командующий.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч