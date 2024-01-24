200 ворожих безпілотників "мінуснули" за добу на Таврійському напрямку - Тарнавський

На Таврійському напрямку за минулу добу нейтралізували або знищили 200 ворожих безпілотників, повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.

Минулої доби нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БпЛА. Ворог завдав 39 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів - написав Тарнавський у Telegram.

З його слів, загальні втрати окупантів за добу на цьому напрямку становили 394 особи. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці, не враховуючи БпЛА, минулої доби склали 54 одиниці. Зокрема, 5 танків, 14 ББМ, 15 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 16 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки, додав він.

Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об’єкт противника, повідомив командувач.

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 378 тисяч