Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 378 тисяч
Київ • УНН
Генштаб повідомляє, що втрати рф з початку вторгнення становлять приблизно 378 660 осіб особового складу, 6227 танків та іншої військової техніки.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 378 660 осіб, 6227 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.01.2024 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб,
- танків ‒ 6227 (+13),
- бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31),
- артилерійських систем – 9008 (+61),
- РСЗВ – 971 (+1),
- засобів ППО ‒ 659 (+2),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
- крилатих ракет ‒ 1842 (+22),
- кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
- підводних човнів ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49),
- спеціальної техніки ‒ 1416 (+7).
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