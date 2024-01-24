Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 378 тисяч

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 378 660 осіб, 6227 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.01.2024 орієнтовно становили:

особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб,

танків ‒ 6227 (+13),

бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31),

артилерійських систем – 9008 (+61),

РСЗВ – 971 (+1),

засобів ППО ‒ 659 (+2),

літаків – 331 (+0),

гелікоптерів – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),

крилатих ракет ‒ 1842 (+22),

кораблів/катерів ‒ 23 (+0),

підводних човнів ‒ 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49),

спеціальної техніки ‒ 1416 (+7).

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