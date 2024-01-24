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Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 378 тисяч

Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 378 тисяч

Київ • УНН

 • 25262 перегляди

Генштаб повідомляє, що втрати рф з початку вторгнення становлять приблизно 378 660 осіб особового складу, 6227 танків та іншої військової техніки.

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 378 660 осіб, 6227 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 24.01.2024 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 378 660 (+840) осіб,
  • танків ‒ 6227 (+13),
  • бойових броньованих машин ‒ 11579 (+31),
  • артилерійських систем – 9008 (+61),
  • РСЗВ – 971 (+1),
  • засобів ППО ‒ 659 (+2),
  • літаків – 331 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6998 (+37),
  • крилатих ракет ‒ 1842 (+22),
  • кораблів/катерів ‒ 23 (+0),
  • підводних човнів ‒ 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12005 (+49),
  • спеціальної техніки ‒ 1416 (+7).

ЗСУ знищили або пошкодили 35 російських кораблів – речник ВМС23.01.24, 02:21 • 22369 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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