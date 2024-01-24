Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 378 тысяч

Афера с любовью в сети привела к тройному убийству в Испании

Испанская полиция задержали мужчину за убийство двух пожилых сестер и брата, которые были втянуты в аферу с онлайн-знакомствами. Подозреваемый утверждает, что две сестры накопили значительный долг перед ним из-за того, что поверили онлайн-бойфрендам.