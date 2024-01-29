Німецька компанії подарувала Україні 100 безпілотників Trinity
Київ • УНН
Німецький виробник безпілотників Quantum Systems розпочав постачання в Україну 100 безпілотників Trinity різних моделей, які допоможуть українським військовим розвідувати ворожі позиції. Компанія передає безпілотники вартістю сотні тисяч доларів.
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems розпочав постачання Україні 100 безпілотників Trinity різних моделей. Вони допоможуть ЗСУ у розвідувані місцевості та позицій ворога. Про це повідомляє видання Deaidua, передає УНН.
Деталі
Україна вводить ще один безпілотник. Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних моделей за графіком
Зазначається, що про постачання безпілотників було оголошено у вересні 2023 року. Quantum-Systems також постачає до України сотні БПЛА Vector від імені уряду Німеччини.
За даними видання, українські оператори вже завершили тренінг для підготовки інструкторів на Trinity в Україні.
Доповнення
Trinity має максимальний час польоту – 90 хв, дальність польоту: 5 – 7,5 км, розмах крил – 2,394 м та максимальну злітну вагу – 5,75 кг. Зокрема, дрони Trinity підходять для оцінки пошкоджень інфраструктури, будівель, доріг або мостів після російських атак.
Повідомляється, що завдяки модульній системі Trinity піднімається в повітря за кілька хвилин і виконує автоматизоване тактичне картографування та візуалізацію місцевості. Лише за один політ один безпілотник може покрити територію площею 700 гектарів або лінійний коридор довжиною 90 кілометрів.
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