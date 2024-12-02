Шольц подтвердил, что в декабре Германия предоставит Украине IRIS-T

Германия в декабре передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским, передает УНН.

"Мы уже предоставили пять полных комплектов систем IRIS-T, три системы Patriot...еще в декабре поступит шестая система IRIS-T, еще пусковые установки для Patriot и Gepard", - сказал Шольц.

Также он отметил, что Германия в следующем году будет поставлять системы ПВО.

"В 2025 году мы тоже будем поставлять системы ПВО, гаубицы, дроны боевые и разведывательные и, кроме того, шесть вертолетов Sea King", - рассказал Шольц.

Дополнение

Издание Die Rheinpfalz сообщало, что Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.