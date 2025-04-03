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Porsche SE после убытков: автомобильный холдинг рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес

Киев • УНН

 • 9624 просмотра

Холдинг Porsche SE, понесший убытки, рассматривает возможность повторного выхода на рынок вооружений. Компания имеет опыт разработки танка Leopard для Бундесвера и уже инвестирует в разработку дронов.

Porsche SE после убытков: автомобильный холдинг рассматривает возможность возвращения в оборонный бизнес

После многомиллиардных убытков в прошлом году как в своей группе, так и в Volkswagen холдинговая компания Porsche SE ищет новые направления бизнеса. Рассматривают, в частности, возможность возвращения к производству оружия и оборонной техники.

Об этом сообщает Es&t, пишет УНН.

Детали

По результатам неудачного года для автомобильной промышленности зарегистрированный на бирже холдинг Porsche SE, который владеет 31,4% акций Volkswagen и 25% акций Porsche, должен объявить о чистых убытках в размере 20 млрд евро. Соответственно, менеджеры настаивают на жестких мерах экономии и ищут новые направления бизнеса. Кроме инфраструктуры, обсуждается и вход в оружейный бизнес, который фактически является повторным входом.

Porsche не является новичком в этом бизнесе. С 1958 компания F. Porsche GmbH как генеральный подрядчик разработала для молодого Бундесвера новый стандартный танк под названием "Typ 814". В этом проекте были учтены наработки, полученные во время мировой войны, в которых принимало участие конструкторское бюро Porsche, особенно в области шасси.

В октябре 1963 года основной боевой танк назвали "Леопардом" и передали на вооружение армии. Так Porsche стала генеральным подрядчиком по созданию танка Leopard для Бундесвера. Поэтому предполагается, что этот опыт может помочь компании успешно интегрироваться и в современный рынок вооружений.

Компания Porsche также пыталась получить госзаказ на автомобиль военного назначения "Type 597". Это был внедорожник с открытым кузовом, также известный как Kubelwagen. Он был оснащен четырехцилиндровым оппозитным двигателем с воздушным охлаждением от гражданского Porsche 356.

В военных испытаниях Porsche уступил конкурентам - DKW Munga от тогдашнего Autounion (сегодня Audi AG. Но в первую очередь Porsche Holding SE заинтересован в корпоративных инвестициях. С 2024 года компания владеет двузначной миллионной долей в стартапе Quantum-Systems, занимающемся разработкой дронов. Они также используются в военных целях.

Ход войны россии против Украины иллюстрирует потенциал, который получили автономные беспилотные системы. Согласно заявлениям совета директоров журнала Manager Magazine, на данный момент для таких инвестиций есть около 2 млрд евро.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о рекордном увеличении оборонных расходов. Также обсуждается увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.

Лилия Подоляк

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