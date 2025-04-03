Porsche SE після збитків: автомобільний холдинг розглядає можливість повернення до оборонного бізнесу
Київ • УНН
Холдинг Porsche SE, що зазнав збитків, розглядає можливість повторного виходу на ринок озброєнь. Компанія має досвід розробки танка Leopard для Бундесверу і вже інвестує в розробку дронів.
Після багатомільярдних збитків минулого року як у своїй групі, так і у Volkswagen холдингова компанія Porsche SE шукає нові напрямки бізнесу. Розглядають, зокрема, можливість повернення до виробництва зброї та оборонної техніки.
Про це повідомляє Es&t, пише УНН.
Деталі
За результатами невдалого року для автомобільної промисловості зареєстрований на біржі холдинг Porsche SE, який володіє 31,4% акцій Volkswagen та 25% акцій Porsche, має оголосити про чисті збитки у розмірі 20 млрд євро. Відповідно, менеджери наполягають на жорстких заходах економії та шукають нові напрямки бізнесу. Крім інфраструктури, обговорюється і вхід до збройового бізнесу, який фактично є повторним входом.
Porsche не є новачком у цьому бізнесі. З 1958 компанія F. Porsche GmbH як генеральний підрядник розробила для молодого Бундесверу новий стандартний танк під назвою "Typ 814". У цьому проєкті було враховано напрацювання, отримані під час світової війни, в яких брало участь конструкторське бюро Porsche, особливо в галузі шасі.
У жовтні 1963 року основний бойовий танк назвали "Леопардом" і передали на озброєння армії. Так Porsche стала генеральним підрядником зі створення танка Leopard для Бундесверу. Тому передбачається, що цей досвід може допомогти компанії успішно інтегруватися і до сучасного ринку озброєнь.
Компанія Porsche також намагалася отримати держзамовлення на автомобіль військового призначення "Type 597". Це був позашляховик з відкритим кузовом, також відомий як Kubelwagen. Він був оснащений чотирициліндровим оппозитним двигуном з повітряним охолодженням від цивільного Porsche 356.
У військових випробуваннях Porsche поступився конкурентам - DKW Munga від тодішнього Autounion (сьогодні Audi AG.Та в першу чергу Porsche Holding SE зацікавлений у корпоративних інвестиціях. З 2024 року компанія володіє двозначною мільйонною часткою у стартапі Quantum-Systems, що займається розробкою дронів. Вони також використовуються у військових цілях.
Перебіг війни росії проти України ілюструє потенціал, який отримали автономні безпілотні системи. Згідно з заявами ради директорів журналу Manager Magazine, наразі для таких інвестицій є близько 2 млрд євро.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про рекордне збільшення оборонних витрат. Також обговорюється збільшення витрат до 3-4% ВВП для європейських країн та Канади.