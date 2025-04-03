У НАТО фіксують найбільше з часів холодної війни зростання оборонних витрат

Наразі спостерігається рекордне збільшення оборонних витрат НАТО, яке не було таким великим з часів холодної війни. Про заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спілкування з журналістами у Брюсселі перед засіданням міністрів закордонних справ країн Альянсу 3-4 квітня, передає УНН.

Зокрема, за словами Рютте, держсекретар США Марко Рубіо приїхав в Брюссель, аби обговорити питання 5% від ВВП країн НАТО на оборонні витрати.

Рютте зазначив, що НАТО активно обговорюють питання планування та коригування оборонних витрат, зокрема, націлюючись на збільшення витрат до 3-4% ВВП для європейських країн та Канади.

"І як ви знаєте, так, і дійсно це ми всі разом в НАТО, разом з Канадою, ми всі говоримо і обговорюємо питання прогалини, які в нас існують в оборонних витратах, тобто ми йдемо у відповідності до процесу планування оборонних витрат. І от час під час аналізу цих прогалин, ми відповідно оцінюємо, що потрібно ще зробити", - сказав Генеральний секретар Альянсу.

Тому що, з його слів, це процес, на який впливають результати ухвалених рішень. "І, відповідно, у нас будуть чіткі обговорення і дискусії з цього питання", - зазначив він.

Але поки що ми бачимо, що останні декілька місяців ми вже спостерігаємо велике збільшення оборонних витрат з часу холодної війни. І це надзвичайно важливо. Ми повинні вміти бути здібними оборонити себе