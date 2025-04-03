В НАТО фиксируют наибольший со времен холодной войны рост оборонных расходов

В настоящее время наблюдается рекордное увеличение оборонных расходов НАТО, которое не было таким большим со времен холодной войны. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время общения с журналистами в Брюсселе перед заседанием министров иностранных дел стран Альянса 3-4 апреля, передает УНН.

Детали

В частности, по словам Рютте, госсекретарь США Марко Рубио приехал в Брюссель, чтобы обсудить вопрос 5% от ВВП стран НАТО на оборонные расходы.

Рютте отметил, что НАТО активно обсуждают вопросы планирования и корректировки оборонных расходов, в частности, нацеливаясь на увеличение расходов до 3-4% ВВП для европейских стран и Канады.

"И как вы знаете, да, и действительно это мы все вместе в НАТО, вместе с Канадой, мы все говорим и обсуждаем вопросы пробелы, которые у нас существуют в оборонных расходах, то есть мы идем в соответствии с процессом планирования оборонных расходов. И вот во время анализа этих пробелов, мы соответственно оцениваем, что нужно еще сделать", - сказал Генеральный секретарь Альянса.

Потому что, по его словам, это процесс, на который влияют результаты принятых решений. "И, соответственно, у нас будут четкие обсуждения и дискуссии по этому вопросу", - отметил он.

Но пока мы видим, что последние несколько месяцев мы уже наблюдаем большое увеличение оборонных расходов со времени холодной войны. И это чрезвычайно важно. Мы должны уметь быть способными оборонить себя - отметил Рютте.

Напомним

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп снова попросил все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.