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В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер, сторонник увеличения военной помощи Украине, подвергся физическому нападению и был устно назван "зачинщиком войны" возле предвыборной палатки в Елене, Германия.
Оккупанты 381 раз ударили по Запорожской области
Оккупанты нанесли 381 удар по Запорожской области, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 6 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.
На Днепропетровщине агрессор обстрелял две общины х проводов и из артиллерии
В Днепропетровской области российский агрессор обстрелял два населенных пункта с помощью беспилотников-камикадзе и артиллерии, повредив жилые дома, хозяйственные постройки и гараж, в то время как украинские средства ПВО сбили крылатую ракету и два беспилотника-шахида.
Силы ПВО уничтожили 24 ударных дрона
Силы противовоздушной обороны уничтожили 24 российских ударных беспилотника во время ночной атаки с использованием крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных из Крыма и России.
Еще плюс 1080 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 509 860 человек личного состава и 7765 танков.
Китай отменяет льготные тарифы на тайваньский импорт
Китай отменил льготные тарифы на 134 вида тайваньского импорта в качестве наказания за позицию Тайваня, выступающего за независимость, что усилило экономическое давление на остров.
День здорового питания, День борьбы с вредителями, Международный день проституток. Что еще можно отметить 2 июня
Сегодня, второго июня, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Дня здорового питания и отказа от излишеств в еде. Проблема переедания является достаточно серьезной и касается многих людей, ведь потребление большого количества быстро усваиваемых углеводов может привести к увеличению массы тела и ожирению.
NASA отложила запуск Boeing Starliner с астронавтами
Запуск космического корабля Boeing Starliner с двумя астронавтами НАСА на борту был остановлен менее чем за четыре минуты до старта из-за системной неполадки.
Глава Минобороны США: война с Китаем не неизбежна, главное-открытый диалог
Министр обороны США Ллойд Остин заявил на конференции Shangri-La Dialogue в Сингапуре, что война с Китаем "не близка и не неизбежна", и подчеркнул важность открытого общения между двумя странами для уменьшения недоразумений.
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам
Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.