В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтер а, который является сторонником помощи Украине

В немецком городе Ален вечером 1 июня напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтер а, который поддерживает увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщает Schwäbische Post, передает УНН.

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Инцидент произошел утром возле агитационной палатки партии "Христианско-демократический союз". Кизеветтер заявил, что нападавший назвал его "разжигателем войны".

Я простоял там около пяти минут, когда он подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны" ... После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что должен был снять это, и последовал за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом еще раз толкнул рассказал политик.

По данным журналистов, нападавшим якобы является Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии.

В 2022 году Кизеветтер одним из первых выступил за немедленную поддержку Украины и передачу ей танков Leopard. Сегодня он продолжает продвигать в немецком парламенте проукраинские настроения и поощрять к помощи украинцев — в частности, системами противовоздушной обороны.

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