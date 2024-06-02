У Німеччині напали на депутата Бундестагу Кізеветтера, який є прихильником допомоги Україні
Київ • УНН
Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер, прихильник збільшення військової допомоги Україні, зазнав фізичного нападу і був усно названий "підбурювачем війни" біля передвиборного намету в Олені, Німеччина.
У німецькому місті Ален ввечері 1 червня напали на депутата Бундестагу Родеріха Кізеветтера, який підтримує збільшення військової допомоги Україні. Про це повідомляє Schwäbische Post, передає УНН.
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Інцидент стався вранці біля агітаційного намету партії "Християнсько-демократичний союз". Кізеветтер заявив, що нападник назвав його "розпалювачем війни".
Я простояв там приблизно п’ять хвилин, коли він підійшов до мене і закричав, назвавши мене "розпалювачем війни" ... Після цього він штовхнув мене і повалив намет, під яким ми стояли. Я не знав, хто це був, подумав, що треба зафільмувати це, і пішов за ним із мобільним телефоном. Тоді він підбіг до мене, вдарив, а потім ще раз штовхнув
За даними журналістів, нападником нібито є Петер Бауер, кандидат у депутати місцевої ради від іншої партії.
У 2022 році Кізеветтер одним із перших виступив за негайну підтримку України та передання їй танків Leopard. Сьогодні він продовжує просувати у німецькому парламенті проукраїнські настрої та заохочувати до допомоги українців — зокрема, системами протиповітряної оборони.
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