Германия и Франция достигли прорыва в разработке танка нового поколения - СМИ

Германия и Франция достигли "прорывного" соглашения по разработке танков MGCS. Соглашение о начале первого этапа разработки включает договоренность равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Берлин и Париж достигли "прорыва" в том, как разработать запланированный танк следующего поколения, известный как "основная наземная боевая система" (MGCS), и распределить задачи между двумя странами", - пишет издание.

Отмечается, что танк, который должен заменить устаревшие Leopard в Германии и Leclerc во Франции, является вторым крупным проектом оружейной промышленности между двумя странами вместе с их амбициями создать истребитель следующего поколения, известный как FCAS.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что соглашение о начале первого этапа разработки, которое будет подписано в Париже 26 апреля, включает договоренность равномерно распределить промышленные объемы между двумя странами.

Производитель танков KNDS является холдинговой структурой, образованной французской Nexter и немецкой Krauss-Maffei-Wegmann.

Напомним

Испания вскоре может передать Вооруженным силам Украины еще 20 основных боевых танков Leopard 2A4.