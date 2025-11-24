Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина

Германия планирует передать Украине зенитную систему Skyranger 35, установленную на базе танка Leopard 1. Система построена вокруг 35-мм пушки Oerlikon с программируемыми выстрелами, которые не "попадают в дрон", а раскрывают перед ним облако из сотен вольфрамовых субэлементов. Машина способна "работать" по дронам даже при маневрировании или работе в сильном ветре. Об особенностях Skyranger 35 рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, пишет УНН.

"В рамках презентации Rheinmetall на выставке CMD 2025 генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер объявил, что первая ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 будет поставлена в Украину уже на следующей неделе", - сообщали в Rheinmetall 18 ноября.

Танк Leopard 1 с установленной динамической защитой на вооружении 5-й тяжелой механизированной бригады

Украина получит первую зенитную систему Skyranger 35 на шасси Leopard 1 уже на следующей неделе

В сентябре сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив в этом году Вооруженным силам Украины системы противодействия дронам Skyranger.

Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger

Ранее УНН подробно рассказывал о том, какие системы ПВО "стоят" на вооружении Украины. В частности, Украина удачно сочетает системы противовоздушной обороны от западных образцов вооружения, например, NASAMS, MIM-104 Patriot, IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS, Crotale NG и советских образцов - С-300, С-200, "Стрела-10", ЗСУ-23-4 "Шилка", 2С6 "Тунгуска", "Оса", "Тор".

Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности

Как уже отмечалось, система Skyranger имеет две модификации - Skyranger 30 и Skyranger 35.

Система Skyranger 30 имеет базу от БТР GTK Boxer, а система Skyranger 35 может иметь базу, как и GTK Boxer, так и танка Leopard 1.

GTK "Boxer" - немецко-нидерландский многоцелевой бронетранспортер. Боевая машина была создана консорциумом ARTEC GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене.

Машина имеет модульную конструкцию и состоит из отделения водителя и отделения с полезной нагрузкой. Модульная конструкция является одной из основных особенностей этой машины, ведь она позволяет осуществлять замену модуля полезной нагрузки за 30 минут даже в условиях полевой мастерской.

БТР был представлен на выставке Eurosatory в 2010 году. На машину установлена башня модели Ленс. Башня оборудована пушкой MK30-2/ABM и пулеметом.

Экипаж состоит из водителя и двух солдат в башне, десант может составлять до шести человек.

Что интересно, в варианте для немецких военных БТР Boxer оснащен электрическим чайником и полевым туалетом.

БТР Boxer с пушкой MK30-2/ABM

Боевая работа БТР Boxer и БМП Puma

Как рассказал в комментарии УНН Анатолий Храпчинский, система Skyranger 35 - самый современный европейский ответ на войну малых целей.

Система Skyranger 35 на базе танка Leopard 1

Система построена вокруг 35-мм пушки Oerlikon с программируемыми выстрелами, которые не "попадают в дрон", а раскрывают перед ним облако из сотен вольфрамовых субэлементов. Для FPV, "Ланцетов", "Shahed-107" и низколетящих управляемых ракет это означает, что шансов нет даже при маневрировании или работе в сильном ветре. Радары и отдельный канал сопровождения видят малые цели на дистанциях, на которых "Шилка" просто не фиксирует их на фоне земли. Оптико-электронный модуль автоматически сопровождает мишень, а Leopard 1 дает проходимость и живучесть - говорит Храпчинский.

ЗСУ-23-4М "Шилка"

Храпчинский добавляет, что тактическая роль Skyranger 35 "создавать 4-километровую "kill-box" вокруг бригады, колонны или объекта инфраструктуры".

Это отдельный эшелон ближней ПВО, который берет на себя то, что нецелесообразно ловить ракетами, рои FPV, низколетящие "Shahed", разведчики, планирующие бомбы в финальном участке и даже РСЗО/мины в режиме C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar). Система быстро переключается между режимами, работает без GPS, интегрируется в общую сеть ПВО и закрывает пробелы, которые россияне пытаются пробить изменением тактики "капельными" атаками, дневными подлетами, обходами радарного поля - отмечает эксперт.

По его словам, от версии Skyranger 30 систему Skyranger 35 "отличает философия".

"Тридцатка" - легкий модуль под Boxer с ABM-боеприпасом и возможностью интегрировать ракеты ближнего действия. Skyranger 35 - тяжелый полноценный ЗРГК (зенитный ракетно-пушечный комплекс - ред.) с большей энергией снаряда и лучшим потенциалом C-RAM. А сравнение с "Тунгуской" или "Шилкой" даже некорректно, поскольку советские машины основаны на массовом огне и аналоговых РЛС 70–80-х. Skyranger 35 работает иначе, не потоком металла, а управляемой геометрией подрыва, цифровой классификацией и стабильной работой по целям, которые советские ЗСУ (зенитные самоходные установки - ред.) просто не "видят". Это уже другое поколение, которое создано под войну дронов, в которой мы сейчас живем - резюмировал эксперт.

2С6 "Тунгуска" Вооруженных сил Украины на выставке вооружений по случаю Дня Независимости Украины

В США открыли производство ракет для "Железного купола"