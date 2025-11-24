Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3434 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9436 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16029 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 18008 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13852 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12640 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10975 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9224 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10269 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11254 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27818 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23916 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 18565 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 18151 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55 • 10486 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 16038 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 18016 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 39085 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 64784 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142293 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23926 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27828 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41353 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51817 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53432 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина

Киев • УНН

 • 16061 просмотра

Германия передаст Украине ВСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1, которая эффективно противодействует дронам и низколетящим целям. Система создает 4-километровую "kill-box" и интегрируется в общую сеть ПВО.

Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машина

Германия планирует передать Украине зенитную систему Skyranger 35, установленную на базе танка Leopard 1. Система построена вокруг 35-мм пушки Oerlikon с программируемыми выстрелами, которые не "попадают в дрон", а раскрывают перед ним облако из сотен вольфрамовых субэлементов. Машина способна "работать" по дронам даже при маневрировании или работе в сильном ветре. Об особенностях Skyranger 35 рассказал заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, пишет УНН.

"В рамках презентации Rheinmetall на выставке CMD 2025 генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер объявил, что первая ЗСУ Skyranger 35 на шасси танка Leopard 1 будет поставлена в Украину уже на следующей неделе", - сообщали в Rheinmetall 18 ноября.  

Танк Leopard 1 с установленной динамической защитой на вооружении 5-й тяжелой механизированной бригады

Украина получит первую зенитную систему Skyranger 35 на шасси Leopard 1 уже на следующей неделе18.11.25, 23:29 • 3415 просмотров

В сентябре сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall расширит военную помощь Украине, поставив в этом году Вооруженным силам Украины системы противодействия дронам Skyranger. 

Немецкий Rheinmetall в этом году предоставит Украине системы защиты от дронов Skyranger09.09.25, 00:17 • 11938 просмотров

Ранее УНН подробно рассказывал о том, какие системы ПВО "стоят" на вооружении Украины. В частности, Украина удачно сочетает системы противовоздушной обороны от западных образцов вооружения, например, NASAMS, MIM-104 Patriot, IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS, Crotale NG и советских образцов - С-300, С-200, "Стрела-10", ЗСУ-23-4 "Шилка", 2С6 "Тунгуска", "Оса", "Тор". 

Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности03.07.25, 11:45 • 170910 просмотров

Как уже отмечалось, система Skyranger имеет две модификации - Skyranger 30 и Skyranger 35. 

Система Skyranger 30 имеет базу от БТР GTK Boxer, а система Skyranger 35 может иметь базу, как и GTK Boxer, так и танка Leopard 1. 

GTK "Boxer" - немецко-нидерландский многоцелевой бронетранспортер. Боевая машина была создана консорциумом ARTEC GmbH со штаб-квартирой в Мюнхене. 

Машина имеет модульную конструкцию и состоит из отделения водителя и отделения с полезной нагрузкой. Модульная конструкция является одной из основных особенностей этой машины, ведь она позволяет осуществлять замену модуля полезной нагрузки за 30 минут даже в условиях полевой мастерской. 

БТР был представлен на выставке Eurosatory в 2010 году. На машину установлена башня модели Ленс. Башня оборудована пушкой MK30-2/ABM и пулеметом. 

Экипаж состоит из водителя и двух солдат в башне, десант может составлять до шести человек. 

Что интересно, в варианте для немецких военных БТР Boxer оснащен электрическим чайником и полевым туалетом.

БТР Boxer с пушкой MK30-2/ABM

Боевая работа БТР Boxer и БМП Puma 

Как рассказал в комментарии УНН Анатолий Храпчинский, система Skyranger 35 - самый современный европейский ответ на войну малых целей. 

Система Skyranger 35 на базе танка Leopard 1

Система построена вокруг 35-мм пушки Oerlikon с программируемыми выстрелами, которые не "попадают в дрон", а раскрывают перед ним облако из сотен вольфрамовых субэлементов. Для FPV, "Ланцетов", "Shahed-107" и низколетящих управляемых ракет это означает, что шансов нет даже при маневрировании или работе в сильном ветре. Радары и отдельный канал сопровождения видят малые цели на дистанциях, на которых "Шилка" просто не фиксирует их на фоне земли. Оптико-электронный модуль автоматически сопровождает мишень, а Leopard 1 дает проходимость и живучесть

- говорит Храпчинский.

ЗСУ-23-4М "Шилка"

Храпчинский добавляет, что тактическая роль Skyranger 35 "создавать 4-километровую "kill-box" вокруг бригады, колонны или объекта инфраструктуры".

Это отдельный эшелон ближней ПВО, который берет на себя то, что нецелесообразно ловить ракетами, рои FPV, низколетящие "Shahed", разведчики, планирующие бомбы в финальном участке и даже РСЗО/мины в режиме C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar). Система быстро переключается между режимами, работает без GPS, интегрируется в общую сеть ПВО и закрывает пробелы, которые россияне пытаются пробить изменением тактики "капельными" атаками, дневными подлетами, обходами радарного поля

- отмечает эксперт.

По его словам, от версии Skyranger 30 систему Skyranger 35 "отличает философия". 

"Тридцатка" - легкий модуль под Boxer с ABM-боеприпасом и возможностью интегрировать ракеты ближнего действия. Skyranger 35 - тяжелый полноценный ЗРГК (зенитный ракетно-пушечный комплекс - ред.) с большей энергией снаряда и лучшим потенциалом C-RAM. А сравнение с "Тунгуской" или "Шилкой" даже некорректно, поскольку советские машины основаны на массовом огне и аналоговых РЛС 70–80-х. Skyranger 35 работает иначе, не потоком металла, а управляемой геометрией подрыва, цифровой классификацией и стабильной работой по целям, которые советские ЗСУ (зенитные самоходные установки - ред.) просто не "видят". Это уже другое поколение, которое создано под войну дронов, в которой мы сейчас живем

- резюмировал эксперт.

2С6 "Тунгуска" Вооруженных сил Украины на выставке вооружений по случаю Дня Независимости Украины

В США открыли производство ракет для "Железного купола"24.11.25, 05:29 • 4454 просмотра

Павел Башинский

Новости МираТехнологиипубликации
Техника
Военное положение
Война в Украине
Рейнметалл
Вооруженные силы Украины
Мюнхен
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Леопард 1
Железный купол
Ракетная система С-300
НАСАМС
Германия
Соединённые Штаты
Украина