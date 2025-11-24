Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина

Німеччина планує передати Україні зенітну систему Skyranger 35, встановлених на базі танка Leopard 1. Система побудована довкола 35-мм гармати Oerlikon з програмованими пострілами, які не "влучають у дрон", а розкривають перед ним хмару з сотень вольфрамових субелементів. Машина здатна "працювати" по дронам навіть за маневрування, чи роботи в сильному вітрі. Про особливості Skyranger 35 розповів заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, пише УНН.

"У рамках презентації Rheinmetall на виставці CMD 2025 генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що перша ЗСУ Skyranger 35 на шасі танка Leopard 1 буде поставлена ​​в Україну вже наступного тижня", - повідомляли в Rheinmetall 18 листопада.

У вересні повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall розширить військову допомогу Україні, поставивши цього року Збройним силам України системи протидії дронам Skyranger.

Раніше УНН детально розповідав про те, які системи ППО "стоять" на озброєнні України. Зокрема, Україна вдало поєднує системи протиповітряної оборони від західних зразків озброєння, наприклад, NASAMS, MIM-104 Patriot, IRIS‑T SLM/IRIS‑T SLS, Crotale NG та радянських зразків - С-300, С-200, "Стріла-10", ЗСУ-23-4 "Шилка", 2С6 "Тунгуска", "Оса", "Тор".

Як вже зазначалося, система Skyranger є двох модифікацій - Skyranger 30 та Skyranger 35.

Система Skyranger 30 має базу від БТР GTK Boxer, а система Skyranger 35 може мати базу, як і GTK Boxer, так і танку Leopard 1.

GTK "Boxer" - німецько-нідерландський багатоцільовий бронетранспортер. Бойова машина була створена консорціумом ARTEC GmbH зі штаб-квартирою в Мюнхені.

Машина має модульну конструкцію і складається з відділення водія та відділення з корисним навантаженням. Модульна конструкція є однією з основних особливостей цієї машини, адже вона дозволяє здійснювати заміну модуля корисного навантаження за 30 хвилин навіть в умовах польової майстерні.

БТР був представлений на виставці Eurosatory в 2010 році. На машину встановлена башта моделі Ленс. Башта обладнана гарматою MK30-2/ABM і кулеметом.

Екіпаж складається з водія і двох солдатів у башті, десант може становити до шістьох чоловік.

Що цікаво, у варіанті для німецьких військових БТР Boxer оснащений електричним чайником і польовим туалетом.

БТР Boxer з гарматою MK30-2/ABM

Бойова робота БТР Boxer та БМП Puma

Як розповів в коментарі УНН Анатолій Храпчинський, система Skyranger 35 найсучасніша європейська відповідь на війну малих цілей.

Система Skyranger 35 на базі танку Leopard 1

Система побудована довкола 35-мм гармати Oerlikon з програмованими пострілами, які не "влучають у дрон", а розкривають перед ним хмару з сотень вольфрамових субелементів. Для FPV, "Ланцетів", "Shahed-107" і низьколітних керованих ракет це означає, що шансів немає навіть за маневрування, чи роботи в сильному вітрі. Радари та окремий канал супроводу бачать малі цілі на дистанціях, на яких "Шилка" просто не фіксує їх на фоні землі. Оптико-електронний модуль автоматично супроводжує мішень, а Leopard 1 дає прохідність і живучість - каже Храпчинський.

ЗСУ-23-4М "Шилка"

Храпчинський додає, що тактична роль Skyranger 35 "створювати 4-кілометрову "kill-box" навколо бригади, колони чи об’єкта інфраструктури".

Це окремий ешелон ближньої ППО, який бере на себе те, що недоцільно ловити ракетами, рої FPV, низьколітні "Shahed", розвідники, плануючі бомби у фінальній ділянці та навіть РСЗВ/міни у режимі C-RAM (Counter-Rocket, Artillery, Mortar). Система швидко перемикається між режимами, працює без GPS, інтегрується в загальну мережу ППО й закриває прогалини, які росіяни намагаються пробити зміною тактики "крапельними" атаками, денними підльотами, обходами радарного поля - зазначає експерт.

За його словами, від версії Skyranger 30 систему Skyranger 35 "відрізняє філософія".

Тридцятка" - легкий модуль під Boxer з ABM-боєприпасом і можливістю інтегрувати ракети ближньої дії. Skyranger 35 важкий повноцінний ЗРГК (зенітний ракетно-гарматний комплекс - ред.) з більшою енергією снаряда та кращим потенціалом C-RAM. А порівняння з "Тунгускою" чи "Шилкою" навіть некоректне, оскільки радянські машини засновані на масовому вогні й аналогових РЛС 70–80-х. Skyranger 35 працює інакше, не потоком металу, а керованою геометрією підриву, цифровою класифікацією і стабільною роботою по цілях, які радянські ЗСУ (зенітні самохідні установки - ред.) просто не "бачать". Це вже інше покоління яке створене під війну дронів, у якій ми зараз живемо - резюмував експерт.

2С6 "Тунгуска" Збройних сил України на на виставці озброєнь з нагоди Дня Незалежності України

