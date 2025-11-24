У США відкрили виробництво ракет для "Залізного купола"
У Сполучених Штатах Америки відкрито новий завод для виробництва перехоплювачів системи "Залізний купол", що прискорить постачання систем ППО в Ізраїль та для міжнародних замовників. Про це інформує Breaking Defense, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що американська компанія Raytheon спільно з ізраїльською Rafael офіційно запустили завод у США, який випускатиме ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони "Залізний купол".
Фінансування програми "Залізний купол" надходить із пакету допомоги США на 8,7 млрд доларів, ухваленого Конгресом у квітні 2024 року, з яких 5,2 млрд виділено на ППО
Церемонія підписання угоди відбулась у Тель-Авіві за участю військового аташе США генерала Аарона Дрейка та ключових представників міністерства оборони Ізраїлю.
Тривале стратегічне партнерство… забезпечує технологічну перевагу Ізраїлю у сфері ППО
Генеральний директор Амір Барам додав, що спільне виробництво в Ізраїлі та США демонструє потенціал технологічного та промислового партнерства, яке оборонне відомство Ізраїлю прагне розширити на нові системи та напрями.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп офіційно оголосив про створення системи "Золотий купол", на розробку якої виділять 175 млрд доларів. Система має захистити США від усіх ракет, включно з гіперзвуковими.
