Зустріч Зеленського та Віткоффа у Туреччині скасована через "неприйнятний" план США щодо припинення війни - ЗМІ
16:13 • 12563 перегляди
В Україні 20 листопада діятимуть графіки: скільки черг вимикатимуть
16:01 • 17407 перегляди
У Міненерго з'явився тимчасовий очільник: хто отримав посаду Гринчук
15:08 • 12096 перегляди
Для удару по Тернополю росіяни використали ракети Х-101 з іноземними комплектуючими – Повітряні силиPhoto
Ексклюзив
14:24 • 25043 перегляди
Кремація в Україні: скільки коштує послуга та чи користується попитом серед українців
14:04 • 18420 перегляди
Зеленський зустрінеться з представниками армії США у четвер на тлі отримання Києвом "сигналів" про план США щодо припинення війни - Reuters
13:20 • 14433 перегляди
Високовольтну лінію живлення Запорізької АЕС відновили - Укренерго
13:15 • 14987 перегляди
Кількість жертв нічної атаки рф у Тернополі зросла до 25, троє з них - дітиVideo
19 листопада, 12:10 • 16023 перегляди
Парламент звільнив Гринчук з посади міністра енергетики
Ексклюзив
19 листопада, 11:46 • 21660 перегляди
Ліцензія скандальної клініки Odrex під питанням: МОЗ формує комісію після смертей пацієнтів
Британія відновлює виробництво вибухівки та будує мережу нових заводів боєприпасів – Reuters

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Велика Британія вперше за 20 років створює мережу нових заводів із виробництва боєприпасів та військової вибухівки. Це має підвищити бойову готовність країни та зміцнити оборонну підтримку України.

Британія відновлює виробництво вибухівки та будує мережу нових заводів боєприпасів – Reuters
Фото: Reuters

Велика Британія оголосила про плани створити мережу нових заводів із виробництва боєприпасів та військової вибухівки – вперше майже за 20 років. Мета – підвищити бойову готовність країни та зміцнити оборонну підтримку України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністр оборони Джон Гілі у середу представив перелік із 13 потенційних локацій, де можуть постати підприємства. Будівництво першого заводу стартує вже наступного року. Це продовження рішення уряду у червні інвестувати додатково 1,5 млрд фунтів стерлінгів у боєприпаси та суміжні компоненти.

Велика Британія перевірила готовність до атаки з біологічною зброєю12.11.25, 18:57 • 3476 переглядiв

Нові потужності виготовлятимуть боєприпаси, ракетне паливо, вибухівку та піротехніку для британської армії та підтримки України. За оцінками уряду, програма створить щонайменше 1000 нових робочих місць. Техніко-економічні обґрунтування для запуску великосерійного виробництва вже профінансовано, а інженерно-конструкторські роботи для першого заводу розпочато.

Велика Британія відправила Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по росії - Bloomberg03.11.25, 13:24 • 2961 перегляд

Цього тижня також відкриються два нові заводи з виробництва безпілотників на південному заході Англії – частина ширших галузевих угод, підтриманих 250 млн фунтів стерлінгів.

Міністерство оборони найближчими днями опублікує документ про закупівлі з деталізацією багаторічних інвестицій та дев’ятьох ключових оборонних матеріалів.

Канада та Британія приєднаються до плану ЄС щодо використання $300 млрд активів рф на користь України15.10.25, 17:37 • 2657 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Джон Гілі
Збройні сили Великої Британії
Велика Британія