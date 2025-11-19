Британія відновлює виробництво вибухівки та будує мережу нових заводів боєприпасів – Reuters
Велика Британія вперше за 20 років створює мережу нових заводів із виробництва боєприпасів та військової вибухівки. Це має підвищити бойову готовність країни та зміцнити оборонну підтримку України.
Велика Британія оголосила про плани створити мережу нових заводів із виробництва боєприпасів та військової вибухівки – вперше майже за 20 років. Мета – підвищити бойову готовність країни та зміцнити оборонну підтримку України. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Міністр оборони Джон Гілі у середу представив перелік із 13 потенційних локацій, де можуть постати підприємства. Будівництво першого заводу стартує вже наступного року. Це продовження рішення уряду у червні інвестувати додатково 1,5 млрд фунтів стерлінгів у боєприпаси та суміжні компоненти.
Нові потужності виготовлятимуть боєприпаси, ракетне паливо, вибухівку та піротехніку для британської армії та підтримки України. За оцінками уряду, програма створить щонайменше 1000 нових робочих місць. Техніко-економічні обґрунтування для запуску великосерійного виробництва вже профінансовано, а інженерно-конструкторські роботи для першого заводу розпочато.
Цього тижня також відкриються два нові заводи з виробництва безпілотників на південному заході Англії – частина ширших галузевих угод, підтриманих 250 млн фунтів стерлінгів.
Міністерство оборони найближчими днями опублікує документ про закупівлі з деталізацією багаторічних інвестицій та дев’ятьох ключових оборонних матеріалів.
