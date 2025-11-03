Велика Британія відправила Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по росії - Bloomberg

Уряд Великої Британії нещодавно продовжила постачання Україні крилатих ракет Storm Shadow, щоб Київ міг продовжити свою кампанію далекобійних ударів по росії. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Поставка невизначеної кількості ракет була здійснена для того, щоб забезпечити Україну запасами напередодні зимових місяців. Велика Британія стурбована тим, що кремль посилюватиме напади на українських мирних жителів, за словами людей, які анонімно говорили про питання, що не були оприлюднені.

Оскільки росія все більше потерпає від санкцій, Велика Британія та її союзники намагаються показати володимиру путіну, що підтримка України Заходом триватиме довше, ніж здатна російська економіка підтримувати свої військові зусилля.

Цей крок Великої Британії відбувається після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправки ракет "Томагавк" до України. Storm Shadow допомогли адміністрації Володимира Зеленського зосередитися на вразливих цілях у росії. У жовтні українські військові заявили, що вразили російський хімічний завод далекобійною зброєю британського виробництва.

Було здійснено масований комбінований ракетно-повітряний удар, зокрема з використанням ракет Storm Shadow повітряного базування, які успішно пробили російську систему протиповітряної оборони - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в соціальних мережах.

Це було перше підтверджене використання ракет Storm Shadow на території росії з моменту повернення президента Дональда Трампа до Білого дому.

Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow - це високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Вони летять близько до місцевості на високих швидкостях, використовуючи комбінацію так званої інерціальної навігації з глобальною системою позиціонування та навігації за рельєфом місцевості, згідно з інформаційним бюлетенем на веб-сайті їх виробника MBDA.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він передав Україні під час війни, і не регулярно оголошує про такі передачі.

Українські війська вперше випустили британську далекобійну зброю по військових цілях у росії в листопаді минулого року. Цей удар відбувся через день після того, як Україна вперше розгорнула армійські тактичні ракетні системи американського виробництва, відомі як ATACMS, після рішення адміністрації тодішнього президента Джо Байдена схвалити обмежене використання Києвом цієї зброї для ураження цілей у росії. Система Storm Shadow вимагає використання даних США про цільове призначення на повну потужність.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після того, як Трамп запровадив санкції проти російської нафти, що свідчить про те, що союзники Києва обережно оптимістично налаштовані щодо того, що посилення позиції США може зашкодити здатності Кремля підтримувати свою війну.

Ми в кращому становищі - сказав Стармер в інтерв'ю Bloomberg, назвавши санкції США проти російських нафтових гігантів "значною подією".

Доповнення

Пентагон дав Білому дому "зелене світло" на надання Україні далекобійних ракет "Tomahawk", оцінивши, що це не матиме негативного впливу на американські запаси, залишаючи остаточне політичне рішення в руках президента Дональда Трампа.