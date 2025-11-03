Великобритания отправила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по россии - Bloomberg

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:56 • 16715 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
08:49 • 20658 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Эксклюзив
08:34 • 20976 просмотра
"Может усилить подозрения и создать риски схем": в Раде предупреждают о недостатках закона о земле под разрушенными домами
08:31 • 20295 просмотра
Графики отключений света отменены, но возможны вечером - Минэнерго
08:09 • 19031 просмотра
МВФ может заблокировать финансовую поддержку Киева без предоставления Украине займа, обеспеченного "замороженными" средствами РФ - Politico
3 ноября, 00:16 • 24368 просмотра
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 14:42 • 39347 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 70031 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 68905 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 56703 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в СаратовеPhoto3 ноября, 02:23 • 26678 просмотра
У США достаточно ядерного оружия, чтобы 150 раз взорвать мир - Трамп3 ноября, 02:46 • 23278 просмотра
Си Цзиньпин «знает о последствиях» вторжения на Тайвань – Президент США3 ноября, 03:22 • 21093 просмотра
Путин стремится торговать с США и зарабатывать деньги для России - Трамп3 ноября, 04:21 • 23529 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 21186 просмотра
публикации
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы10:27 • 6538 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов08:40 • 17578 просмотра
Замена летних шин на зимние: какие штрафы предусмотрены для нарушителейPhoto07:42 • 21207 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 70029 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 68904 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Бритни Спирс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto10:50 • 2352 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже10:05 • 5284 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 22442 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 43820 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 93961 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Шахед-136
Фильм

Великобритания отправила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по россии - Bloomberg

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Великобритания продолжила поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow для дальнобойных ударов по россии. Это обеспечит Украину запасами в преддверии зимних месяцев и усилит давление на кремль.

Великобритания отправила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по россии - Bloomberg

Правительство Великобритании недавно продлило поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить свою кампанию дальнобойных ударов по россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Поставка неопределенного количества ракет была осуществлена для того, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев. Великобритания обеспокоена тем, что Кремль будет усиливать нападения на украинских мирных жителей, по словам людей, анонимно говоривших о вопросах, которые не были обнародованы.

Поскольку россия все больше страдает от санкций, Великобритания и ее союзники пытаются показать Владимиру Путину, что поддержка Украины Западом продлится дольше, чем способна российская экономика поддерживать свои военные усилия.

Этот шаг Великобритании происходит после того, как президент США Дональд Трамп снова исключил возможность отправки ракет "Томагавк" в Украину. Storm Shadow помогли администрации Владимира Зеленского сосредоточиться на уязвимых целях в россии. В октябре украинские военные заявили, что поразили российский химический завод дальнобойным оружием британского производства.

Был осуществлен массированный комбинированный ракетно-воздушный удар, в том числе с использованием ракет Storm Shadow воздушного базирования, которые успешно пробили российскую систему противовоздушной обороны

- сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

Это было первое подтвержденное использование ракет Storm Shadow на территории россии с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа27.10.2025, 20:36 • 5413 просмотров

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow - это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров. Они летят близко к местности на высоких скоростях, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с глобальной системой позиционирования и навигации по рельефу местности, согласно информационному бюллетеню на веб-сайте их производителя MBDA.

Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно передало Украине во время войны, и не регулярно объявляет о таких передачах.

Украинские войска впервые выпустили британское дальнобойное оружие по военным целям в россии в ноябре прошлого года. Этот удар произошел через день после того, как Украина впервые развернула армейские тактические ракетные системы американского производства, известные как ATACMS, после решения администрации тогдашнего президента Джо Байдена одобрить ограниченное использование Киевом этого оружия для поражения целей в россии. Система Storm Shadow требует использования данных США о целевом назначении на полную мощность.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как Трамп ввел санкции против российской нефти, что свидетельствует о том, что союзники Киева осторожно оптимистично настроены относительно того, что усиление позиции США может повредить способности Кремля поддерживать свою войну.

Мы в лучшем положении

- сказал Стармер в интервью Bloomberg, назвав санкции США против российских нефтяных гигантов "значительным событием".

Дополнение

Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk", оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы, оставляя окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Владимир Путин
ATACMS
Кир Стармер
Крылатая ракета Storm Shadow
Пентагон
Bloomberg L.P.
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Великобритания
Джо Байден
Владимир Зеленский
Украина