Великобритания отправила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по россии - Bloomberg

Правительство Великобритании недавно продлило поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев мог продолжить свою кампанию дальнобойных ударов по россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Поставка неопределенного количества ракет была осуществлена для того, чтобы обеспечить Украину запасами в преддверии зимних месяцев. Великобритания обеспокоена тем, что Кремль будет усиливать нападения на украинских мирных жителей, по словам людей, анонимно говоривших о вопросах, которые не были обнародованы.

Поскольку россия все больше страдает от санкций, Великобритания и ее союзники пытаются показать Владимиру Путину, что поддержка Украины Западом продлится дольше, чем способна российская экономика поддерживать свои военные усилия.

Этот шаг Великобритании происходит после того, как президент США Дональд Трамп снова исключил возможность отправки ракет "Томагавк" в Украину. Storm Shadow помогли администрации Владимира Зеленского сосредоточиться на уязвимых целях в россии. В октябре украинские военные заявили, что поразили российский химический завод дальнобойным оружием британского производства.

Был осуществлен массированный комбинированный ракетно-воздушный удар, в том числе с использованием ракет Storm Shadow воздушного базирования, которые успешно пробили российскую систему противовоздушной обороны - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальных сетях.

Это было первое подтвержденное использование ракет Storm Shadow на территории россии с момента возвращения президента Дональда Трампа в Белый дом.

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа

Что известно о ракетах Storm Shadow

Storm Shadow - это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров. Они летят близко к местности на высоких скоростях, используя комбинацию так называемой инерциальной навигации с глобальной системой позиционирования и навигации по рельефу местности, согласно информационному бюллетеню на веб-сайте их производителя MBDA.

Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно передало Украине во время войны, и не регулярно объявляет о таких передачах.

Украинские войска впервые выпустили британское дальнобойное оружие по военным целям в россии в ноябре прошлого года. Этот удар произошел через день после того, как Украина впервые развернула армейские тактические ракетные системы американского производства, известные как ATACMS, после решения администрации тогдашнего президента Джо Байдена одобрить ограниченное использование Киевом этого оружия для поражения целей в россии. Система Storm Shadow требует использования данных США о целевом назначении на полную мощность.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после того, как Трамп ввел санкции против российской нефти, что свидетельствует о том, что союзники Киева осторожно оптимистично настроены относительно того, что усиление позиции США может повредить способности Кремля поддерживать свою войну.

Мы в лучшем положении - сказал Стармер в интервью Bloomberg, назвав санкции США против российских нефтяных гигантов "значительным событием".

Дополнение

Пентагон дал Белому дому "зеленый свет" на предоставление Украине дальнобойных ракет "Tomahawk", оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы, оставляя окончательное политическое решение в руках президента Дональда Трампа.