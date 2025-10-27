Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 17382 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 25314 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 38474 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 32741 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 37093 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38870 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41505 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36762 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34661 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28473 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
75%
740мм
Популярные новости
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО27 октября, 09:19 • 13419 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 54156 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 42668 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 28190 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 25883 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 11848 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 25986 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 38474 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 94244 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 116037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Ким Чен Ын
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Турция
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 28259 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 42747 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 54236 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 65850 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 87751 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
СВИФТ
Еврофайтер Тайфун

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что Украина в лучшем положении после новых санкций США против российской нефтяной отрасли. Эти меры, вместе с пакетом ЕС, ослабляют экономику России и ее способность вести войну.

Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после новых санкций президента США Дональда Трампа против российской нефтяной отрасли, что, по его мнению, усиливает позиции Киева и ослабляет способность Кремля вести войну. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мы сейчас в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события

– сказал Стармер в интервью Bloomberg.

По его словам, санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" в сочетании с новым пакетом ЕС оказали глубокое влияние на экономику России: "Я бы выделил самое большое событие, которое мы сделали в отношении санкций. Это оказало глубокое влияние на экономику России".

Британский премьер также подчеркнул важность дипломатических усилий США по давлению на Китай, чтобы уменьшить покупку российской нефти: "Трамп встречается с председателем Си на этой неделе. Всем нужно прекратить покупать российскую нефть".

Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа27.10.25, 16:25 • 2538 просмотров

Стармер подтвердил, что обсуждал с Трампом поставки Украине ракет дальнего радиуса действия, в частности после использования Киевом британских Storm Shadow для ударов по территории России. Он призвал европейских союзников ускорить решение об использовании замороженных активов российского ЦБ для помощи Украине, что, по его мнению, демонстрирует Кремлю длительность поддержки Запада.

Экономика России безусловно терпит довольно значительный ущерб, и именно поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями

– подчеркнул Стармер.

Он также отметил решение британского суда о длительных сроках заключения российских марионеток, которые подожгли склад в Лондоне: "Это показывает, что правосудие восторжествовало".

Новые санкции США могут стоить россии 5 млрд долларов ежемесячно - Зеленский27.10.25, 13:58 • 2488 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Кир Стармер
Крылатая ракета Storm Shadow
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Великобритания
Си Цзиньпин
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Лондон