Британский министр Стармер говорит, что Украина в «лучшем положении» после изменения курса Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы Украины улучшаются после новых санкций президента США Дональда Трампа против российской нефтяной отрасли, что, по его мнению, усиливает позиции Киева и ослабляет способность Кремля вести войну. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

– сказал Стармер в интервью Bloomberg.

Мы сейчас в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события

По его словам, санкции против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" в сочетании с новым пакетом ЕС оказали глубокое влияние на экономику России: "Я бы выделил самое большое событие, которое мы сделали в отношении санкций. Это оказало глубокое влияние на экономику России".

Британский премьер также подчеркнул важность дипломатических усилий США по давлению на Китай, чтобы уменьшить покупку российской нефти: "Трамп встречается с председателем Си на этой неделе. Всем нужно прекратить покупать российскую нефть".

Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа

Стармер подтвердил, что обсуждал с Трампом поставки Украине ракет дальнего радиуса действия, в частности после использования Киевом британских Storm Shadow для ударов по территории России. Он призвал европейских союзников ускорить решение об использовании замороженных активов российского ЦБ для помощи Украине, что, по его мнению, демонстрирует Кремлю длительность поддержки Запада.

Экономика России безусловно терпит довольно значительный ущерб, и именно поэтому нам нужно продолжать работать над санкциями