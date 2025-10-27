Новые санкции США могут стоить россии 5 млрд долларов ежемесячно - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что приведет к потере россией до $5 млрд ежемесячно. Он также отмечает рост антиамериканской риторики в российских СМИ после введения этих санкций.
Президент Владимир Зеленский считает, что в результате введения новых санкций США россия будет терять до $5 млрд ежемесячно. Об этом он заявил в интервью Axios, пишет УНН.
Подробности
Как отметил Зеленский, разговор между Рубио и лавровым не был позитивным, поскольку россияне сделали то же самое, что и после встречи на Аляске.
"Это уже третий или четвертый раз, когда путин и его люди отвергают то, что говорит Трамп", - пояснил Зеленский.
Глава государства считает, что Трамп "получил очень негативную реакцию" в России после введения новых санкций. В качестве примера, это резкие комментарии заместителя председателя Совбеза рф медведева и рост "антиамериканской и антитрамповской риторики" в российских государственных медиа.
Зеленский также рассказал, что по оценкам Украины, новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что составит до 5 миллиардов долларов потерянных доходов в месяц.
Он надеется на "новые вторичные санкции" и "параллельные шаги со стороны Конгресса".
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Владимир путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.
"Только давление заставит путина договариваться": Зеленский о роли дальнобойных ракет27.10.25, 13:36 • 1590 просмотров