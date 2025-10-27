Новые санкции США могут стоить россии 5 млрд долларов ежемесячно - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что новые санкции США против российских нефтяных компаний могут сократить экспорт нефти на 50%, что приведет к потере россией до $5 млрд ежемесячно. Он также отмечает рост антиамериканской риторики в российских СМИ после введения этих санкций.