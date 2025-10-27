Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що призведе до втрати росією до $5 млрд щомісяця. Він також зазначає зростання антиамериканської риторики в російських ЗМІ після запровадження цих санкцій.