Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Соціальна мережа

Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський

Київ

Президент Володимир Зеленський прогнозує, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що призведе до втрати росією до $5 млрд щомісяця. Він також зазначає зростання антиамериканської риторики в російських ЗМІ після запровадження цих санкцій.

Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що внаслідок запровадження нових санкцій США росія втрачатиме до $5 млрд щомісяця. Про це він заявив в інтерв’ю Axios, пише УНН.

Деталі

Як зауважив Зеленський, розмова між Рубіо та лавровим не була позитивною, оскільки росіяни зробили те саме, що й після зустрічі на Алясці.

"Це вже третій чи четвертий раз, коли путін та його люди відкидають те, що каже Трамп", - пояснив Зеленський.

Глава держави вважає, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" у росії після запровадження нових санкцій. Як приклад, це різкі коментарі заступника голови Радбезу рф медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" у російських державних медіа.

Зеленський також розповів, що за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.

Він сподівається на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Марко Рубіо
Конгрес США
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки