Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський прогнозує, що нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що призведе до втрати росією до $5 млрд щомісяця. Він також зазначає зростання антиамериканської риторики в російських ЗМІ після запровадження цих санкцій.
Президент Володимир Зеленський вважає, що внаслідок запровадження нових санкцій США росія втрачатиме до $5 млрд щомісяця. Про це він заявив в інтерв’ю Axios, пише УНН.
Деталі
Як зауважив Зеленський, розмова між Рубіо та лавровим не була позитивною, оскільки росіяни зробили те саме, що й після зустрічі на Алясці.
"Це вже третій чи четвертий раз, коли путін та його люди відкидають те, що каже Трамп", - пояснив Зеленський.
Глава держави вважає, що Трамп "отримав дуже негативну реакцію" у росії після запровадження нових санкцій. Як приклад, це різкі коментарі заступника голови Радбезу рф медведєва та зростання "антиамериканської й антитрампівської риторики" у російських державних медіа.
Зеленський також розповів, що за оцінками України, нові санкції США проти російських нафтових компаній можуть скоротити експорт нафти на 50%, що становитиме до 5 мільярдів доларів втрачених доходів на місяць.
Він сподівається на "нові вторинні санкції" та "паралельні кроки з боку Конгресу".
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.
"Лише тиск змусить путіна домовлятися": Зеленський про роль далекобійних ракет27.10.25, 13:36 • 858 переглядiв