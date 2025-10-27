$42.000.10
Ексклюзив
11:47
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
08:41
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
"Лише тиск змусить путіна домовлятися": Зеленський про роль далекобійних ракет

Київ • УНН

 • 830 перегляди

Президент Володимир Зеленський вважає, що тиск на росію через удари по її військових та енергетичних об'єктах змусить путіна вести переговори. Він зазначив, що Україні потрібні далекобійні ракети, але їх не доведеться одразу використовувати.

"Лише тиск змусить путіна домовлятися": Зеленський про роль далекобійних ракет

Президент Володимир Зеленський упевнений, що для того, аби змусити диктатора володимира путіна вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині росії. Про це він сказав в інтерв'ю Axios, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що сказав президенту США Дональду Трампу, що Україні не потрібно буде негайно використовувати далекобійні ракети. За його словами, якщо путін знатиме, що його мовчання може призвести до "проблем із енергетичними об'єктами росії", тоді він буде говорити.

"Ми говоримо не лише про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з путіним - це лише через тиск", - додав президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський повідомив, що російська армія з початку 2025 року втратила 346 тисяч військових, що відповідає кількості мобілізованих. Українська розвідка виявила, що путін мав намір окупувати весь Донбас до 15 жовтня.

Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський 27.10.25, 12:46

Ольга Розгон

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна