"Лише тиск змусить путіна домовлятися": Зеленський про роль далекобійних ракет
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський вважає, що тиск на росію через удари по її військових та енергетичних об'єктах змусить путіна вести переговори. Він зазначив, що Україні потрібні далекобійні ракети, але їх не доведеться одразу використовувати.
Президент Володимир Зеленський упевнений, що для того, аби змусити диктатора володимира путіна вести переговори - це надати Україні можливість завдавати ударів по військових та енергетичних цілях глибоко всередині росії. Про це він сказав в інтерв'ю Axios, пише УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що сказав президенту США Дональду Трампу, що Україні не потрібно буде негайно використовувати далекобійні ракети. За його словами, якщо путін знатиме, що його мовчання може призвести до "проблем із енергетичними об'єктами росії", тоді він буде говорити.
"Ми говоримо не лише про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з путіним - це лише через тиск", - додав президент.
Нагадаємо
Президент Зеленський повідомив, що російська армія з початку 2025 року втратила 346 тисяч військових, що відповідає кількості мобілізованих. Українська розвідка виявила, що путін мав намір окупувати весь Донбас до 15 жовтня.
