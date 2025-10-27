Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом 7-10 днів буде розроблено короткий план припинення вогню. Він висловив сумнів, що російський диктатор володимир путін погодиться на нього.
На думку президента Володимира Зеленського, малоймовірно, що російський диктатор володимир путін погодиться на мирний план "Коаліції рішучих". Про це він заявив в інтерв'ю Axios, пише УНН.
Деталі
За словами Зеленського, план має бути коротким, без надто багатьох деталей.
"Кілька коротких пунктів. Наприклад, план про припинення вогню. Ми вирішили, що будемо працювати над цим протягом наступного тижня або десяти днів", - відповів він.
Він підкреслив, що скептично ставиться до того, що путін готовий прийняти будь-який мирний план.
Нагадаємо
Велика Британія пропонує США розробити мирний план для України, подібний до плану Трампа щодо Сектору Газа. Ця ініціатива була висунута під час телефонної розмови президента Зеленського з європейськими лідерами.
Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що володимир путін був готовий завершити війну в Україні на основі американської концепції. Ця заява пролунала під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.