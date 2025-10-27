$42.000.10
48.770.22
ukenru
10:46 • 7312 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский

Киев • УНН

 • 7386 просмотра

Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 7-10 дней будет разработан краткий план прекращения огня. Он выразил сомнение, что российский диктатор владимир путин согласится на него.

В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский

По мнению президента Владимира Зеленского, маловероятно, что российский диктатор владимир путин согласится на мирный план "Коалиции решительных". Об этом он заявил в интервью Axios, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, план должен быть кратким, без слишком многих деталей.

"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - ответил он.

Он подчеркнул, что скептически относится к тому, что путин готов принять какой-либо мирный план.

Напомним

Великобритания предлагает США разработать мирный план для Украины, подобный плану Трампа по Сектору Газа. Эта инициатива была выдвинута во время телефонного разговора президента Зеленского с европейскими лидерами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что владимир путин был готов завершить войну в Украине на основе американской концепции. Это заявление прозвучало во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Владимир Зеленский