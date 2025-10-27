В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский заявил, что в течение 7-10 дней будет разработан краткий план прекращения огня. Он выразил сомнение, что российский диктатор владимир путин согласится на него.
По мнению президента Владимира Зеленского, маловероятно, что российский диктатор владимир путин согласится на мирный план "Коалиции решительных". Об этом он заявил в интервью Axios, пишет УНН.
Детали
По словам Зеленского, план должен быть кратким, без слишком многих деталей.
"Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней", - ответил он.
Он подчеркнул, что скептически относится к тому, что путин готов принять какой-либо мирный план.
Напомним
Великобритания предлагает США разработать мирный план для Украины, подобный плану Трампа по Сектору Газа. Эта инициатива была выдвинута во время телефонного разговора президента Зеленского с европейскими лидерами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что владимир путин был готов завершить войну в Украине на основе американской концепции. Это заявление прозвучало во время встречи с Дональдом Трампом на Аляске.