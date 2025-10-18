Стармер запропонував розробити мирну угоду для України за зразком плану Трампа для Сектору Газа
Київ • УНН
Велика Британія пропонує США розробити мирний план для України, подібний до плану Трампа щодо Сектору Газа. Ця ініціатива була висунута під час телефонної розмови президента Зеленського з європейськими лідерами.
Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо Сектору Газа. Про це пише видання Axios, передає УНН.
Деталі
За даними джерел видання, під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського з європейськими лідерами прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував створити такий план у співпраці з США.
Водночас, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав організувати термінову зустріч радників із національної безпеки європейських країн протягом вихідних для узгодження позицій.
Нагадаємо
У п'ятницю, 17 жовтня в Білому домі пройшла двостороння зустріч у форматі офіційного обіду за участі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з європейськими лідерами та керівництвом ЄС і НАТО розмову з Дональдом Трампом. Він наголосив на важливості захисту життів та посилення безпеки в Європі.
Європейські лідери, включаючи президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, висловили повну підтримку Президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом. Вони підтвердили військову, фінансову та дипломатичну допомогу, а також гарантії безпеки для України.
