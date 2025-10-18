$41.640.12
Зеленский и Трамп в Белом доме: говорили о Tomahawk, возможном мире с Россией и энергетической помощи Украине
23:31 • 24726 просмотра
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной
17 октября, 19:15 • 21716 просмотра
Трамп заявил, что в течение недели можно завершить войну
17 октября, 18:40 • 27094 просмотра
Зеленский заявил, что у него с Трампом "глубокие взаимопонимания"
17 октября, 18:26 • 22670 просмотра
Зеленский предложил Трампу обменять дроны на американское вооружение
17 октября, 17:56 • 20055 просмотра
Будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи: Трамп о встрече с путиным в Венгрии
17 октября, 17:29 • 19276 просмотра
Зеленский прибыл в Белый дом, его встретил Трамп
17 октября, 16:16 • 17155 просмотра
Трамп не исключил отправку Tomahawk Украине: CNN узнало детали разговора президента США с путиным
17 октября, 14:20 • 19472 просмотра
Профильный комитет рекомендовал проект Бюджета-2026 к первому чтению: рассмотрение ожидается 21-22 октября
Эксклюзив
17 октября, 13:38 • 20809 просмотра
В комитете ВР по нацбезопасности оценили уровень мобилизации в Украине
Стармер предложил разработать мирное соглашение для Украины по образцу плана Трампа для Сектора Газа

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Великобритания предлагает США разработать мирный план для Украины, подобный плану Трампа по Сектору Газа. Эта инициатива была выдвинута во время телефонного разговора президента Зеленского с европейскими лидерами.

Стармер предложил разработать мирное соглашение для Украины по образцу плана Трампа для Сектора Газа

Великобритания выступила с инициативой совместно с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины, подобный плану Дональда Трампа по Сектору Газа. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.

Детали

По данным источников издания, во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать такой план в сотрудничестве с США.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал организовать срочную встречу советников по национальной безопасности европейских стран в течение выходных для согласования позиций.

Напомним

В пятницу, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.

Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.

