Стармер предложил разработать мирное соглашение для Украины по образцу плана Трампа для Сектора Газа
Киев • УНН
Великобритания предлагает США разработать мирный план для Украины, подобный плану Трампа по Сектору Газа. Эта инициатива была выдвинута во время телефонного разговора президента Зеленского с европейскими лидерами.
Великобритания выступила с инициативой совместно с Соединенными Штатами разработать мирный план для Украины, подобный плану Дональда Трампа по Сектору Газа. Об этом пишет издание Axios, передает УНН.
Детали
По данным источников издания, во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил создать такой план в сотрудничестве с США.
В то же время, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал организовать срочную встречу советников по национальной безопасности европейских стран в течение выходных для согласования позиций.
Напомним
В пятницу, 17 октября в Белом доме прошла двусторонняя встреча в формате официального обеда с участием президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами и руководством ЕС и НАТО разговор с Дональдом Трампом. Он подчеркнул важность защиты жизней и усиления безопасности в Европе.
Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.
Трамп не планирует передавать Украине ракеты Tomahawk: встреча лидеров была напряженной18.10.25, 01:31 • 24715 просмотров