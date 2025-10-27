$42.000.10
Ексклюзив
08:41 • 13827 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 19244 перегляди
08:31 • 19244 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
07:54 • 21399 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 23923 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 23049 перегляди
07:17 • 23049 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 56746 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 53875 перегляди
26 жовтня, 14:28 • 53875 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45740 перегляди
26 жовтня, 11:39 • 45740 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 48027 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 29310 перегляди
26 жовтня, 10:49 • 29310 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
путін був готовий завершити війну в Україні за концепцією США - лавров

Київ • УНН

 • 1588 перегляди

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що володимир путін був готовий завершити війну в Україні на основі американської концепції. Ця заява пролунала під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.

російський диктатор володимир путін заявив про нібито готовність до завершення війни в Україні на основі американської концепції. Про це повідомив міністр закордонних справ країни-агресора сергій лавров, передає УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За словами лаврова, ця заява пролунала від путіна під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. лавров заявив, що путін нібито детально повторив кожен елемент концепції, який із собою привозив спецпредставник США Стів Віткофф.

Водночас, за словами того ж лаврова, сторони "домовилися взяти паузу". Іншими словами, просто нічого не вирішили і розійшлися подумати.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що главі кремля володимиру путіну слід було б зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна