путін був готовий завершити війну в Україні за концепцією США - лавров
Київ • УНН
Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що володимир путін був готовий завершити війну в Україні на основі американської концепції. Ця заява пролунала під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці.
російський диктатор володимир путін заявив про нібито готовність до завершення війни в Україні на основі американської концепції. Про це повідомив міністр закордонних справ країни-агресора сергій лавров, передає УНН з посиланням на російські "ЗМІ".
Деталі
За словами лаврова, ця заява пролунала від путіна під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. лавров заявив, що путін нібито детально повторив кожен елемент концепції, який із собою привозив спецпредставник США Стів Віткофф.
Водночас, за словами того ж лаврова, сторони "домовилися взяти паузу". Іншими словами, просто нічого не вирішили і розійшлися подумати.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що главі кремля володимиру путіну слід було б зосередитися на припиненні війни в Україні, а не на випробуваннях ракет.