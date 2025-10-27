"Только давление заставит путина договариваться": Зеленский о роли дальнобойных ракет
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский считает, что давление на россию через удары по ее военным и энергетическим объектам заставит путина вести переговоры. Он отметил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, но их не придется сразу использовать.
Президент Владимир Зеленский уверен, что для того, чтобы заставить диктатора владимира путина вести переговоры, необходимо предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России. Об этом он сказал в интервью Axios, пишет УНН.
Подробности
Зеленский отметил, что сказал президенту США Дональду Трампу, что Украине не нужно будет немедленно использовать дальнобойные ракеты. По его словам, если путин будет знать, что его молчание может привести к "проблемам с энергетическими объектами россии", тогда он будет говорить.
"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с путиным — это только через давление", — добавил президент.
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных, что соответствует количеству мобилизованных. Украинская разведка обнаружила, что Путин намеревался оккупировать весь Донбасс до 15 октября.
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский27.10.25, 12:46 • 9220 просмотров