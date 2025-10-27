"Только давление заставит путина договариваться": Зеленский о роли дальнобойных ракет

$42.000.10
48.770.22
ukenru
10:46 • 9206 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
08:41 • 21722 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
08:31 • 26965 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
07:54 • 29048 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
07:35 • 30724 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
07:17 • 25991 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
26 октября, 15:25 • 58434 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 54473 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 45899 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 48147 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
1.8м/с
61%
739мм
Популярные новости
Путин не может завоевать Украину, поэтому хочет уничтожить ее атаками на энергетику - The Economist27 октября, 02:14 • 44010 просмотра
Оккупанты планируют построить новые тюрьмы на ВОТ Херсонщины для репрессий - ЦНС27 октября, 03:48 • 36597 просмотра
Украинские военные освободили село Егоровка на Днепропетровщине и показали его зачистку от оккупантовVideo27 октября, 04:17 • 44837 просмотра
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:18 • 18333 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT07:25 • 21780 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 78322 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 100848 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 118676 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 101682 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 121076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Музыкант
Андрей Кудряшов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 2210 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 9518 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 45017 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 67395 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 74140 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Financial Times
Социальная сеть

"Только давление заставит путина договариваться": Зеленский о роли дальнобойных ракет

Киев • УНН

 • 140 просмотра

Президент Владимир Зеленский считает, что давление на россию через удары по ее военным и энергетическим объектам заставит путина вести переговоры. Он отметил, что Украине нужны дальнобойные ракеты, но их не придется сразу использовать.

"Только давление заставит путина договариваться": Зеленский о роли дальнобойных ракет

Президент Владимир Зеленский уверен, что для того, чтобы заставить диктатора владимира путина вести переговоры, необходимо предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри России. Об этом он сказал в интервью Axios, пишет УНН.

Подробности

Зеленский отметил, что сказал президенту США Дональду Трампу, что Украине не нужно будет немедленно использовать дальнобойные ракеты. По его словам, если путин будет знать, что его молчание может привести к "проблемам с энергетическими объектами россии", тогда он будет говорить.

"Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с путиным — это только через давление", — добавил президент.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных, что соответствует количеству мобилизованных. Украинская разведка обнаружила, что Путин намеревался оккупировать весь Донбасс до 15 октября.

В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский27.10.25, 12:46 • 9220 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина