росія втратила 346 тис. військових від початку року, стільки ж, скільки й мобілізувала - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив, що російська армія з початку 2025 року втратила 346 тисяч військових, що відповідає кількості мобілізованих. Українська розвідка виявила, що путін мав намір окупувати весь Донбас до 15 жовтня.
Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія від початку 2025 року втратила 346 тисяч військових вбитими та пораненими. Про це він заявив в інтерв'ю Axios, пише УНН.
Деталі
Зеленський зазначив, що, за даними українських генералів, у 2025 році росія втратила 346 тисяч убитими й пораненими — майже стільки ж, скільки мобілізувала за цей час.
За словами Президента, українська розвідка встановила, що путін таємно хвалився союзникам, що рф окупує весь Донбас до 15 жовтня.
"росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо
За добу 26 жовтня російські війська втратили 800 солдатів та 547 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно становлять 1137690 осіб.
