11:47 • 3118 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 12396 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
08:41 • 24889 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
08:31 • 29776 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
07:54 • 31535 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
07:35 • 31882 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
07:17 • 26710 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
26 жовтня, 15:25 • 58751 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 54667 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 45953 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 10:00 • 80708 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
25 жовтня, 08:45 • 120321 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
24 жовтня, 12:47 • 122655 перегляди
росія втратила 346 тис. військових від початку року, стільки ж, скільки й мобілізувала - Зеленський

Київ • УНН

 • 1634 перегляди

Президент Зеленський повідомив, що російська армія з початку 2025 року втратила 346 тисяч військових, що відповідає кількості мобілізованих. Українська розвідка виявила, що путін мав намір окупувати весь Донбас до 15 жовтня.

росія втратила 346 тис. військових від початку року, стільки ж, скільки й мобілізувала - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія від початку 2025 року втратила 346 тисяч військових вбитими та пораненими. Про це він заявив в інтерв'ю Axios, пише УНН.

Деталі

Зеленський зазначив, що, за даними українських генералів, у 2025 році росія втратила 346 тисяч убитими й пораненими — майже стільки ж, скільки мобілізувала за цей час.

За словами Президента, українська розвідка встановила, що путін таємно хвалився союзникам, що рф окупує весь Донбас до 15 жовтня.

"росія не може цього зробити. У неї недостатньо людей. Його сильні батальйони знищені. Сьогодні на полі бою ми залишаємося здебільшого там, де стояли протягом останніх 2-3 місяців", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо

За добу 26 жовтня російські війська втратили 800 солдатів та 547 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно становлять 1137690 осіб.

Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський 27.10.25, 12:46 • 12425 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Володимир Путін
Володимир Зеленський