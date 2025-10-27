россия потеряла 346 тыс. военных с начала года, столько же, сколько и мобилизовала - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных, что соответствует количеству мобилизованных. Украинская разведка обнаружила, что путин намеревался оккупировать весь Донбасс до 15 октября.
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия с начала 2025 года потеряла 346 тысяч военных убитыми и ранеными. Об этом он заявил в интервью Axios, пишет УНН.
Подробности
Зеленский отметил, что, по данным украинских генералов, в 2025 году россия потеряла 346 тысяч убитыми и ранеными — почти столько же, сколько мобилизовала за это время.
По словам Президента, украинская разведка установила, что путин тайно хвастался союзникам, что РФ оккупирует весь Донбасс до 15 октября.
"россия не может этого сделать. У нее недостаточно людей. Его сильные батальоны уничтожены. Сегодня на поле боя мы остаемся в основном там, где стояли в течение последних 2-3 месяцев", - пояснил Зеленский.
Напомним
За сутки 26 октября российские войска потеряли 800 солдат и 547 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют 1137690 человек.
