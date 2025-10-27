$42.000.10
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
14:25 • 1706 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
12:53 • 16278 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
11:47 • 17835 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 23947 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
27 октября, 08:41 • 35955 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39409 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
27 октября, 07:54 • 36053 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34052 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27842 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8588 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
12:53 • 16278 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 10:00 • 88850 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110017 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
25 октября, 08:45 • 126504 просмотра
Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Греческие танкерные компании отказываются от работы с российскими нефтяниками после санкций администрации президента США Дональда Трампа. Это привело к сокращению экспорта российской нефти и росту стоимости перевозок сорта Urals.

Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа

Греческие танкерные компании начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации президента США Дональда Трампа. По данным аналитиков, греческие компании экспортировали треть российской нефти. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает УНН.

Детали

Греческие танкерные компании, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, идущей на экспорт из западных портов, начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации Дональда Трампа

- пишет издание.

Отмечается, что участие греческих судовладельцев, которые в этом году ежемесячно вывозили на экспорт от 10 до 20 млн баррелей российской нефти ежемесячно, в конце октября сократилось до минимума.

Перевозками сорта Urals занимаются преимущественно танкеры теневого флота. При этом ставки платы за перевозку грузов заметно выросли после ужесточения режима санкций. Перевозка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты превысила 8 млн долларов против 7 млн долларов в начале месяца. При этом отдельные перевозчики подняли цены до 10 млн долларов за рейс.

Напомним

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.

Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.

На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.

Павел Башинский

