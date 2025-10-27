Греческие танкеры отказываются от перевозок российской нефти после санкций Трампа
Греческие танкерные компании отказываются от работы с российскими нефтяниками после санкций администрации президента США Дональда Трампа. Это привело к сокращению экспорта российской нефти и росту стоимости перевозок сорта Urals.
Греческие танкерные компании начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации президента США Дональда Трампа. По данным аналитиков, греческие компании экспортировали треть российской нефти. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает УНН.
Детали
Греческие танкерные компании, которые, по оценкам Института Брукингса, перевозят треть российской нефти, идущей на экспорт из западных портов, начали отказываться от работы с российскими нефтяниками из-за санкций администрации Дональда Трампа
Отмечается, что участие греческих судовладельцев, которые в этом году ежемесячно вывозили на экспорт от 10 до 20 млн баррелей российской нефти ежемесячно, в конце октября сократилось до минимума.
Перевозками сорта Urals занимаются преимущественно танкеры теневого флота. При этом ставки платы за перевозку грузов заметно выросли после ужесточения режима санкций. Перевозка одной партии Urals из Приморска и Усть-Луги в индийские порты превысила 8 млн долларов против 7 млн долларов в начале месяца. При этом отдельные перевозчики подняли цены до 10 млн долларов за рейс.
Напомним
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки официально ввело санкции против ведущих российских нефтяных компаний "Роснефть", "Лукойл" и их дочерних фирм. США призвали Москву "немедленно" согласиться на прекращение войны против Украины.
Владимир Путин заявил, что новые санкции США носят серьезный характер, но не скажутся на экономике РФ. Он назвал их попыткой давления и недружественным актом, не укрепляющим российско-американские отношения.
На эти слова отреагировал Дональд Трамп. Он иронично отметил, что рад услышать об "уверенности" диктатора, но отметил, что предпочитает увидеть, как РФ справится с ними.