Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа
Київ • УНН
Грецькі танкерні компанії відмовляються від роботи з російськими нафтовиками після санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа. Це призвело до скорочення експорту російської нафти та зростання вартості перевезень сорту Urals.
Грецькі танкерні компанії почали відмовляти від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. За даними аналітиків, грецькі компанії експортували третину російської нафти. Про це пише видання The Moscow Times, передає УНН.
Деталі
Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, яка йде на експорт із західних портів, почали відмовляти від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа
Зазначається, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти щомісяця, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму.
Перевезеннями сорту Urals займаються переважно танкери тіньового флоту. При цьому ставки плати за перевезення вантажів помітно зросли після посилення режиму санкцій. Перевезення однієї партії Urals з Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищило 8 млн доларів проти 7 млн доларів на початку місяця. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.
Нагадаємо
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.
володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.
На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.