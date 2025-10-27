$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 3638 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 6390 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 19236 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19568 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25523 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36423 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39715 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36170 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34165 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27939 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Грецькі танкерні компанії відмовляються від роботи з російськими нафтовиками після санкцій адміністрації президента США Дональда Трампа. Це призвело до скорочення експорту російської нафти та зростання вартості перевезень сорту Urals.

Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа

Грецькі танкерні компанії почали відмовляти від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації президента США Дональда Трампа. За даними аналітиків, грецькі компанії експортували третину російської нафти. Про це пише видання The Moscow Times, передає УНН.

Деталі

Грецькі танкерні компанії, які, за оцінками Інституту Брукінгса, перевозять третину російської нафти, яка йде на експорт із західних портів, почали відмовляти від роботи з російськими нафтовиками через санкції адміністрації Дональда Трампа

- пише видання.

Зазначається, що участь грецьких судновласників, які цього року щомісяця вивозили на експорт від 10 до 20 млн барелів російської нафти щомісяця, наприкінці жовтня скоротилася до мінімуму.

Перевезеннями сорту Urals займаються переважно танкери тіньового флоту. При цьому ставки плати за перевезення вантажів помітно зросли після посилення режиму санкцій. Перевезення однієї партії Urals з Приморська та Усть-Луги до індійських портів перевищило 8 млн доларів проти 7 млн доларів ​​на початку місяця. При цьому окремі перевізники підняли ціни до 10 млн доларів за рейс.

Нагадаємо

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки офіційно запровадило санкції проти провідних російських нафтових компаній "роснефть", "лукойл" та їхніх дочірніх фірм. США закликали москву "негайно" погодитися на припинення війни проти України.

володимир путін заявив, що нові санкції США мають серйозний характер, але не позначаться на економіці рф. Він назвав їх спробою тиску та недружнім актом, що не зміцнює російсько-американські відносини.

На ці слова відреагував Дональд Трамп. Він іронічно зазначив, що радий почути про "впевненість" диктатора, але зазначив, що воліє побачити, як рф впорається із ними.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки
Україна