Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 19885 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 29473 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43548 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 36192 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 39963 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 39290 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 41851 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36862 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34750 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28555 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.7м/с
79%
740мм
Популярнi новини
ЄС розглядає "план Б" для України після провалу на саміті з "репараційним кредитом" - Politico27 жовтня, 10:55 • 10043 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 47884 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32461 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 30540 перегляди
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 15881 перегляди
Публікації
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу святаPhoto16:54 • 16037 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo27 жовтня, 13:30 • 30678 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 43548 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 95716 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 117593 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Кір Стармер
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Велика Британія
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Колишній чоловік Бритні Спірс випустив книгу і каже, що співачці потрібна допомога19:31 • 1008 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo27 жовтня, 12:28 • 32630 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto27 жовтня, 11:25 • 48059 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 57989 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 68068 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Storm Shadow
Свіфт

Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа

Київ • УНН

 • 1542 перегляди

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна в кращому становищі після нових санкцій США проти російської нафтової галузі. Ці заходи, разом з пакетом ЄС, послаблюють економіку Росії та її здатність вести війну.

Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після нових санкцій президента США Дональда Трампа проти російської нафтової галузі, що, на його думку, підсилює позиції Києва та послаблює здатність кремля вести війну. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Деталі

Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події

– сказав Стармер в інтерв’ю Bloomberg. 

За його словами, санкції проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "Лукойл" у поєднанні з новим пакетом ЄС справили глибокий вплив на економіку росії: "Я б виділив найбільшу подію, яку ми зробили щодо санкції. Це мало глибокий вплив на економіку росії".

Британський прем’єр також підкреслив важливість дипломатичних зусиль США щодо тиску на Китай, щоб зменшити купівлю російської нафти: "Трамп зустрічається з президентом Сі цього тижня. Усім потрібно припинити купувати російську нафту".

Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа27.10.25, 16:25 • 2636 переглядiв

Стармер підтвердив, що обговорював із Трампом постачання Україні ракет далекого радіуса дії, зокрема після використання Києвом британських Storm Shadow для ударів по території росії. Він закликав європейських союзників пришвидшити рішення щодо використання заморожених активів російського ЦБ на допомогу Україні, що, на його думку, демонструє кремлю тривалість підтримки Заходу.

Економіка росії безумовно зазнає досить значної шкоди, і саме тому нам потрібно продовжувати працювати над санкціями

– підкреслив Стармер.

Він також відзначив рішення британського суду про тривалі терміни ув’язнення російських маріонеток, які підпалили склад у Лондоні: "Це показує, що правосуддя восторжествувало".

Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський27.10.25, 13:58 • 2508 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Кір Стармер
Storm Shadow
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сі Цзіньпін
Китай
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон