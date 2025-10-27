Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа
Київ • УНН
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна в кращому становищі після нових санкцій США проти російської нафтової галузі. Ці заходи, разом з пакетом ЄС, послаблюють економіку Росії та її здатність вести війну.
Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після нових санкцій президента США Дональда Трампа проти російської нафтової галузі, що, на його думку, підсилює позиції Києва та послаблює здатність кремля вести війну. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події
За його словами, санкції проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "Лукойл" у поєднанні з новим пакетом ЄС справили глибокий вплив на економіку росії: "Я б виділив найбільшу подію, яку ми зробили щодо санкції. Це мало глибокий вплив на економіку росії".
Британський прем’єр також підкреслив важливість дипломатичних зусиль США щодо тиску на Китай, щоб зменшити купівлю російської нафти: "Трамп зустрічається з президентом Сі цього тижня. Усім потрібно припинити купувати російську нафту".
Грецькі танкери відмовляються від перевезень російської нафти після санкцій Трампа27.10.25, 16:25 • 2636 переглядiв
Стармер підтвердив, що обговорював із Трампом постачання Україні ракет далекого радіуса дії, зокрема після використання Києвом британських Storm Shadow для ударів по території росії. Він закликав європейських союзників пришвидшити рішення щодо використання заморожених активів російського ЦБ на допомогу Україні, що, на його думку, демонструє кремлю тривалість підтримки Заходу.
Економіка росії безумовно зазнає досить значної шкоди, і саме тому нам потрібно продовжувати працювати над санкціями
Він також відзначив рішення британського суду про тривалі терміни ув’язнення російських маріонеток, які підпалили склад у Лондоні: "Це показує, що правосуддя восторжествувало".
Нові санкції США можуть коштувати росії 5 млрд доларів щомісяця - Зеленський27.10.25, 13:58 • 2508 переглядiв