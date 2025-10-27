Британський міністр Стармер каже, що Україна в "кращому становищі" після зміни курсу Трампа

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України покращуються після нових санкцій президента США Дональда Трампа проти російської нафтової галузі, що, на його думку, підсилює позиції Києва та послаблює здатність кремля вести війну. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.

Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події

За його словами, санкції проти російських нафтових гігантів "роснефть" та "Лукойл" у поєднанні з новим пакетом ЄС справили глибокий вплив на економіку росії: "Я б виділив найбільшу подію, яку ми зробили щодо санкції. Це мало глибокий вплив на економіку росії".

Британський прем’єр також підкреслив важливість дипломатичних зусиль США щодо тиску на Китай, щоб зменшити купівлю російської нафти: "Трамп зустрічається з президентом Сі цього тижня. Усім потрібно припинити купувати російську нафту".

Стармер підтвердив, що обговорював із Трампом постачання Україні ракет далекого радіуса дії, зокрема після використання Києвом британських Storm Shadow для ударів по території росії. Він закликав європейських союзників пришвидшити рішення щодо використання заморожених активів російського ЦБ на допомогу Україні, що, на його думку, демонструє кремлю тривалість підтримки Заходу.

Економіка росії безумовно зазнає досить значної шкоди, і саме тому нам потрібно продовжувати працювати над санкціями