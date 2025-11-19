Британия возобновляет производство взрывчатки и строит сеть новых заводов боеприпасов – Reuters
Великобритания впервые за 20 лет создает сеть новых заводов по производству боеприпасов и военной взрывчатки. Это должно повысить боевую готовность страны и укрепить оборонную поддержку Украины.
Подробности
Министр обороны Джон Хили в среду представил перечень из 13 потенциальных локаций, где могут появиться предприятия. Строительство первого завода стартует уже в следующем году. Это продолжение решения правительства в июне инвестировать дополнительно 1,5 млрд фунтов стерлингов в боеприпасы и сопутствующие компоненты.
Новые мощности будут производить боеприпасы, ракетное топливо, взрывчатку и пиротехнику для британской армии и поддержки Украины. По оценкам правительства, программа создаст не менее 1000 новых рабочих мест. Технико-экономические обоснования для запуска крупносерийного производства уже профинансированы, а инженерно-конструкторские работы для первого завода начаты.
На этой неделе также откроются два новых завода по производству беспилотников на юго-западе Англии – часть более широких отраслевых соглашений, поддержанных 250 млн фунтов стерлингов.
Министерство обороны в ближайшие дни опубликует документ о закупках с детализацией многолетних инвестиций и девяти ключевых оборонных материалов.
