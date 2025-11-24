$42.150.00
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 16186 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 23745 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 29545 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 23783 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 21307 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19207 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15515 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
23 ноября, 12:25 • 15320 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
23 ноября, 09:30 • 39849 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В США открыли производство ракет для "Железного купола"

Киев • УНН

 • 1678 просмотра

В Соединенных Штатах открыт новый завод по производству перехватчиков системы "Железный купол", что ускорит поставки систем ПВО в Израиль и международным заказчикам. Финансирование программы поступает из пакета помощи США на 8,7 млрд долларов, принятого Конгрессом в апреле 2024 года.

В США открыли производство ракет для "Железного купола"

В Соединенных Штатах Америки открыт новый завод по производству перехватчиков системы "Железный купол", что ускорит поставки систем ПВО в Израиль и для международных заказчиков. Об этом информирует Breaking Defense, передает УНН

Подробности

Отмечается, что американская компания Raytheon совместно с израильской Rafael официально запустили завод в США, который будет выпускать ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол".

Финансирование программы "Железный купол" поступает из пакета помощи США на 8,7 млрд долларов, принятого Конгрессом в апреле 2024 года, из которых 5,2 млрд выделено на ПВО

- говорится в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась в Тель-Авиве с участием военного атташе США генерала Аарона Дрейка и ключевых представителей министерства обороны Израиля.

Длительное стратегическое партнерство… обеспечивает технологическое преимущество Израиля в сфере ПВО

- говорится в заявлении.

Генеральный директор Амир Барам добавил, что совместное производство в Израиле и США демонстрирует потенциал технологического и промышленного партнерства, которое оборонное ведомство Израиля стремится расширить на новые системы и направления.

Напомним

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп официально объявил о создании системы "Золотой купол", на разработку которой выделят 175 млрд долларов. Система должна защитить США от всех ракет, включая гиперзвуковые.

