В США открыли производство ракет для "Железного купола"
В Соединенных Штатах открыт новый завод по производству перехватчиков системы "Железный купол", что ускорит поставки систем ПВО в Израиль и международным заказчикам. Финансирование программы поступает из пакета помощи США на 8,7 млрд долларов, принятого Конгрессом в апреле 2024 года.
В Соединенных Штатах Америки открыт новый завод по производству перехватчиков системы "Железный купол", что ускорит поставки систем ПВО в Израиль и для международных заказчиков. Об этом информирует Breaking Defense, передает УНН.
Отмечается, что американская компания Raytheon совместно с израильской Rafael официально запустили завод в США, который будет выпускать ракеты-перехватчики для системы противовоздушной обороны "Железный купол".
Финансирование программы "Железный купол" поступает из пакета помощи США на 8,7 млрд долларов, принятого Конгрессом в апреле 2024 года, из которых 5,2 млрд выделено на ПВО
Церемония подписания соглашения состоялась в Тель-Авиве с участием военного атташе США генерала Аарона Дрейка и ключевых представителей министерства обороны Израиля.
Длительное стратегическое партнерство… обеспечивает технологическое преимущество Израиля в сфере ПВО
Генеральный директор Амир Барам добавил, что совместное производство в Израиле и США демонстрирует потенциал технологического и промышленного партнерства, которое оборонное ведомство Израиля стремится расширить на новые системы и направления.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп официально объявил о создании системы "Золотой купол", на разработку которой выделят 175 млрд долларов. Система должна защитить США от всех ракет, включая гиперзвуковые.
