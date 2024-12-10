Немецкая помощь Украине в 2025 году гарантирована: министр финансов Йорг Кукис
Киев • УНН
Министр финансов Германии подтвердил гарантии поддержки Украины в 2025 году, несмотря на отсутствие постоянного бюджета. Проект предусматривает сокращение помощи до 4 млрд евро с 8 млрд в 2024 году.
Министр финансов Германии Йорк Кукис заверил в неизменности поддержки Украины в 2025 году, несмотря на то, что в стране до этих пор не приняли постоянный бюджет. Об этом сообщает tv, передает УНН.
Детали
Йорг Кукис заявил, что немецкий вклад двусторонней поддержки Украины на 2025 год "обеспечен, а также гарантирован в полном объеме" в предварительной договоренности по бюджету.
Согласно проекту бюджета на 2025 год, немецкая помощь Украине была сокращена до 4 миллиардов евро с около 8 миллиардов евро в 2024 году.
Но споры между партиями власти и, наконец, распад федеральной коалиции и назначение досрочных выборов в Бундестаг поставили это на паузу.
Напомним
Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80.