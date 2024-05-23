Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Выразил благодарность Испании за новую партию танков Leopard и оборонное оборудование для Украины. Об этом сообщает Министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров выразил свою благодарность Министерству обороны Испании за предоставление новых танков Leopard в рамках помощи Украине. Новая партия вооружения включает ракеты к системам противовоздушной обороны ЗРК Patriot, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, антидронные системы и другое вооружение.

В своем обращении, он подчеркнул необходимость большей поддержки в области противовоздушной обороны для более эффективного противостояния агрессору. Это позволит украинским силам защиты лучше противодействовать самолетам и управляемым авиационным бомбам, которые используются российскими силами для атак на города и села Украины.

Умеров также призвал испанское правительство и компании инвестировать в украинскую оборонную промышленность.

Агрессора сможем остановить только вместе - заявил Рустем Умеров.

Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед