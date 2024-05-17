Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед

На Харьковщине россияне продолжают попытки продвинуться вперед. Однако украинские военные ведут боевые действия вблизи границы, успешно отражая очередное вторжение врага. Об этом в интервью CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Вместе с Президентом Украины и Главнокомандующим мы постоянно находимся в оперативной зоне, безотлагательно реагируя на все угрозы и вызовы. Российские войска продолжают обстрел мирного населения. Поэтому власть осуществляет эвакуацию граждан из приграничных районов в более безопасные места", - рассказал Умеров.

На вопрос журналиста, способна ли украинская армия дать отпор и достаточно ли сил и средств для этого, министр обороны Украины отметил: "Борьба продолжается уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два года. Мы держим оборону насколько это возможно, но поставки оружия задерживается, что дает россиянам преимущество. Они открыли второй фронт, чтобы не позволить нам своевременно воспользоваться этим оружием. Однако мы продолжаем удерживать позиции и отражать атаки, одновременно эвакуируя гражданское население из приграничных городов".

Умеров также в очередной раз подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в международной поддержке в виде большего количества оружия, чтобы эффективно противостоять агрессии и защитить своих граждан.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров.

Генштаб сообщал, что российские оккупанты провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы на Харьковщине.