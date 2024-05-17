Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
Киев • УНН
В Харьковской области украинские военные успешно отражают российские попытки продвижения и вторжения, несмотря на постоянные обстрелы гражданского населения и отсутствие своевременной поставки оружия, что дает россиянам преимущество.
На Харьковщине россияне продолжают попытки продвинуться вперед. Однако украинские военные ведут боевые действия вблизи границы, успешно отражая очередное вторжение врага. Об этом в интервью CNN рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
"Вместе с Президентом Украины и Главнокомандующим мы постоянно находимся в оперативной зоне, безотлагательно реагируя на все угрозы и вызовы. Российские войска продолжают обстрел мирного населения. Поэтому власть осуществляет эвакуацию граждан из приграничных районов в более безопасные места", - рассказал Умеров.
На вопрос журналиста, способна ли украинская армия дать отпор и достаточно ли сил и средств для этого, министр обороны Украины отметил: "Борьба продолжается уже 10 лет, а полномасштабное вторжение - два года. Мы держим оборону насколько это возможно, но поставки оружия задерживается, что дает россиянам преимущество. Они открыли второй фронт, чтобы не позволить нам своевременно воспользоваться этим оружием. Однако мы продолжаем удерживать позиции и отражать атаки, одновременно эвакуируя гражданское население из приграничных городов".
Умеров также в очередной раз подчеркнул, что Украина до сих пор нуждается в международной поддержке в виде большего количества оружия, чтобы эффективно противостоять агрессии и защитить своих граждан.
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров.
Генштаб сообщал, что российские оккупанты провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы на Харьковщине.
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы
Популярные
Долгожданная GTA 6 получила дату выхода
В Воздушных силах предупредили о скоростной цели в направлении Киева
Более 1000 человек эвакуированы за три дня из Белополья и Ворожбы в пограничье Сумской области
В Госэнергонадзоре прогнозируют уменьшение количества графиков отключений света: что известно
Оккупанты нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговщины, зафиксировано 146 взрывов
Публикации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
Умеров о Харьковщине: россияне продолжают попытки продвинуться вперед
В Харьковской области украинские военные успешно отражают российские попытки продвижения и вторжения, несмотря на постоянные обстрелы гражданского населения и отсутствие своевременной поставки оружия, что дает россиянам преимущество.
"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo
Вице-премьер-министр Михаил Федоров защитил бронирование работников технологических компаний, таких как FAVBET Tech и Glovo, заявив, что они не курьеры или "игроки", а специалисты высокого уровня, которые имеют решающее значение для экономики, поскольку ИТ-сектор сделал почти 5% вклада в ВВП Украины и уплатил более 20 миллиардов гривен налогов в прошлом году.
Силой пытались вытащить парня из маршрутки: в ТЦК отреагировали на действия военнослужащих в Одессе
Одесский областной ТЦК и СП привлек военнослужащих к дисциплинарной ответственности за то, что они силой пытались вытащить молодого человека из автобуса, нарушая нормы и порядок общения с гражданами.
Только при наличии военного билета: с 18 мая МИД возобновляет консульские услуги для мужчин за рубежом
Министерство иностранных дел Украины сообщило, что с 18 мая военнообязанные смогут получать консульские услуги за рубежом, предоставив военный билет в бумажном или электронном виде вместе с другими документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги.
В Одессе прогремел еще один взрыв - мэр
Еще один взрыв прогремел в Одессе: мэр города призвал жителей оставаться в безопасных местах, а Военно-воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с юга.
Российские силовики обыскали офис крымскотатарской газеты: задержали редактора и основателя
Российские силовики провели обыски в офисе крымскотатарской газеты "Къырым", задержав ее редактора и основателя по обвинению в дискредитации российской армии и распространении ложной информации.
Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Хирурги Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкое хирургическое вмешательство, помогая 8-летней девочке, которая в течение шести лет не могла есть из-за обожженного пищевода.
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Цены на нефть стабилизировались, причем Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США, что увеличило ожидания роста спроса, тогда как сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов способствовало позитивным настроениям относительно спроса.
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы
Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.