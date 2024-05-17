Умєров про Харківщину: росіяни продовжують спроби просунутись вперед
Київ • УНН
У Харківській області українські військові успішно відбивають російські спроби просування і вторгнення, незважаючи на постійні обстріли цивільного населення і відсутність своєчасного постачання зброї, що дає росіянам перевагу.
На Харківщині росіяни продовжують спроби просунутись вперед. Однак українські військові ведуть бойові дії поблизу кордону, успішно відбиваючи чергове вторгнення ворога. Про це в інтервʼю CNN розповів Міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН з посиланням на Міноборони.
"Разом з Президентом України та Головнокомандувачем ми постійно перебуваємо в оперативній зоні, невідкладно реагуючи на всі загрози та виклики. Російські війська продовжують обстріл мирного населення. Тому влада здійснює евакуацію громадян з прикордонних районів до більш безпечних місць", – розповів Умєров.
На запитання журналіста, чи спроможна українська армія дати відсіч і чи достатньо сил та засобів для цього, Міністр оборони України зазначив: "Боротьба триває вже 10 років, а повномасштабне вторгнення - два роки. Ми тримаємо оборону наскільки це можливо, але постачання зброї затримується, що надає росіянам перевагу. Вони відкрили другий фронт, щоб не дозволити нам своєчасно скористатися цією зброєю. Проте ми продовжуємо утримувати позиції та відбивати атаки, одночасно евакуюючи цивільне населення з прикордонних міст".
Умєров також вкотре наголосив, що Україна досі потребує міжнародної підтримки у вигляді більшої кількості зброї, аби ефективніше протистояти агресії та захистити своїх громадян.
Доповнення
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомляв, що ворог розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів.
Генштаб повідомляв, що російські окупанти провели безуспішну атаку на напрямку Глибоке – Липці на Харківщині.