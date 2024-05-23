Україна отримала нові танки Leopard та системи ППО від Іспанії: Умєров закликає до ще більшої підтримки
Київ • УНН
Іспанія надала Україні нову партію танків Leopard, ракет Patriot, артилерійських снарядів, систем протидії безпілотникам та іншого озброєння для протидії російській агресії.
Висловив подяку Іспанії за нову партію танків Leopard та оборонне обладнання для України. Про це повідомляє Міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.
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Міністр оборони України Рустем Умєров висловив свою подяку Міністерці оборони Іспанії за надання нових танків Leopard у рамках допомоги Україні. Нова партія озброєння включає ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння.
У своєму зверненні, він підкреслив необхідність більшої підтримки в області протиповітряної оборони для більш ефективного протистояння агресору. Це дозволить українським силам захисту краще протидіяти літакам та керованим авіаційним бомбам, що використовуються російськими силами для атак на міста та села України.
Умєров також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість.
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