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Україна отримала нові танки Leopard та системи ППО від Іспанії: Умєров закликає до ще більшої підтримки

Україна отримала нові танки Leopard та системи ППО від Іспанії: Умєров закликає до ще більшої підтримки

Київ • УНН

 • 127791 перегляди

Іспанія надала Україні нову партію танків Leopard, ракет Patriot, артилерійських снарядів, систем протидії безпілотникам та іншого озброєння для протидії російській агресії.

Висловив подяку Іспанії за нову партію танків Leopard та оборонне обладнання для України. Про це повідомляє Міністр оборони України Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

Міністр оборони України Рустем Умєров висловив свою подяку Міністерці оборони Іспанії за надання нових танків Leopard у рамках допомоги Україні. Нова партія озброєння включає ракети до систем протиповітряної оборони ЗРК Patriot, артилерійські снаряди калібру 155 мм, антидронові системи та інше озброєння.

У своєму зверненні, він підкреслив необхідність більшої підтримки в області протиповітряної оборони для більш ефективного протистояння агресору. Це дозволить українським силам захисту краще протидіяти літакам та керованим авіаційним бомбам, що використовуються російськими силами для атак на міста та села України.

Умєров також закликав іспанський уряд та компанії інвестувати в українську оборонну промисловість.

Агресора зможемо зупинити тільки разом

- заявив Рустем Умєров.

Умєров про Харківщину: росіяни продовжують спроби просунутись вперед17.05.24, 19:05 • 19506 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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