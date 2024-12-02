Системы ПВО, танки, ракеты: Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи

Германия до конца года передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму 650 млн евро, в который войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1A5 и М84, а также БМП М-80. об этом пишет издание Die Rheinpfalz, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Германия передаст Украине две системы ПВО Iris-T, 10 танков Leopard 1A5, 30 танков М84 (лицензионная копия советского Т-72М1) и 30 БМП М-80. также в военный пакет войдут 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет, а также 4 тыс. беспилотников компании Helsing.

Отмечается, что помощь является частью анонсированного пакета военной помощи еще в октябре. Тогда канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о том, что Германия при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года, который будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы.

Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц

Дополнение

Канцлер Германии совершил не анонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хочет узнать позицию Зеленского о возможных мирных переговорах перед потенциальной победой Трампа.

По прибытию Шольц заявил, что Германия будет оставаться сильнейшим сторонником Украины в Европе , а на встрече с Зеленским объявит о дальнейшей поставке оборонного оборудования на сумму 650 миллионов евро, которая состоится в декабре.

Правительство Хорватии на заседании 14 ноября одобрило приобретение шести турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2, оборудования для обслуживания французских истребителей VBA Rafale, а также закупку немецких танков Leopard 2a8 на замену своим танкам М-84, которые Хорватия планирует передать Украине.