Германия при поддержке партнеров предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года - Шольц
Киев • УНН
Германия с партнерами предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года. Он будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, дроны, радары и боеприпасы.
Германия при поддержке Бельгии, Дании, Норвегии предоставит Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро до конца года, который будет включать системы ПВО, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.
"Мы поставили Украине новый военный пакет на сумму 600 млн евро. Он включал пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны. До конца года мы при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает ПВО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сказал Шольц.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров с канцлером Олафом Шольцом. Также запланированы встречи с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.