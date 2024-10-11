Зеленський прибув до Німеччини на переговори з Шольцом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Також заплановані зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини на переговори з канцлером Олафом Шольцом, повідомило видання Tagesschau, передає УНН.
Деталі
Зеленський прибув до Берліна у п'ятницю. Там заплановані переговори з канцлером Олафом Шольцем і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що представив План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.