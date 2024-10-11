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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Зеленський прибув до Німеччини на переговори з Шольцом

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна для переговорів з канцлером Олафом Шольцом. Також заплановані зустрічі з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Зеленський прибув до Німеччини на переговори з Шольцом

Президент Володимир Зеленський прибув до Німеччини на переговори з канцлером Олафом Шольцом, повідомило видання Tagesschau, передає УНН.

Деталі

Зеленський прибув до Берліна у п'ятницю. Там заплановані переговори з канцлером Олафом Шольцем і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що представив План перемоги  канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Німеччина
Олаф Шольц
Володимир Зеленський
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